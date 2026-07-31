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- Nitesh Tiwari: ఐఐటీ చదివిన వ్యక్తి చిత్ర పరిశ్రమలో సంచలనాలు.. రామాయణ డైరెక్టర్ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా ?
Nitesh Tiwari: ఐఐటీ చదివిన వ్యక్తి చిత్ర పరిశ్రమలో సంచలనాలు.. రామాయణ డైరెక్టర్ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా ?
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'రామాయణం' ట్రైలర్ రిలీజ్తో డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ పేరు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఆయన స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం, అవార్డులు, ఆయన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Nitesh Tiwari
'దంగల్' సినిమాతో అతిపెద్ద బ్రేక్
2016లో వచ్చిన 'దంగల్' సినిమాతో తివారీ కెరీర్లో అతిపెద్ద బ్రేక్ వచ్చింది. ఆమిర్ ఖాన్, సన్యా మల్హోత్రా, ఫాతిమా సనా షేక్ నటించిన ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా, రెజ్లర్లు గీతా, బబితా ఫోగట్ జీవితాల ఆధారంగా తెరకెక్కింది. ఇది భారతీయ సినిమాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. చైనాలో ఈ సినిమా అద్భుత విజయం సాధించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ సినిమాకు గాను తివారీ ఉత్తమ దర్శకుడిగా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2019లో ‘చిచోరే’ సినిమాతో తన సక్సెస్ జర్నీని కొనసాగించారు. ఇందులో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ నటించారు. స్నేహం, పట్టుదల, వైఫల్యాలను అధిగమించడం వంటి అంశాలతో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను మెప్పించింది. తర్వాత ఈ చిత్రం హిందీలో ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్గా నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డును గెలుచుకుంది. ఈ చిత్రాలే కాకుండా, తివారీ 'భూత్నాథ్ రిటర్న్స్' (2014), 'బవాల్' (2023) వంటి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు. పలు హిందీ చిత్రాలకు రచయితగా, నిర్మాతగా కూడా పనిచేశారు.
రామాయణ సినిమాతో భారీ ప్రయత్నం
ఇప్పుడు తివారీ రామాయణ సినిమాతో ఓ భారీ ప్రయత్నం చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. రెండు భాగాలుగా రానున్న ఈ ఇతిహాసంలో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. భారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి DNEG విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అందిస్తుండగా, ఏ.ఆర్. రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మెర్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ అద్భుతమైన విజువల్స్, భారీ నిర్మాణ విలువలు, నటీనటుల ప్రదర్శనతో ఇప్పటికే అంచనాలను పెంచేసింది. ఇది భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. భావోద్వేగాలను, సినిమాటిక్ అనుభూతిని బ్యాలెన్స్ చేయగల దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న తివారీకి, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆయన కెరీర్కు పరాకాష్టగా నిలవనుంది.