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- Priyanka Jain: బాబోయ్, బిగ్ బాస్ ప్రియాంక జైన్ రొమాంటిక్ సాంగ్ చూశారా.. కియారా అద్వానీని మించిపోయిందిగా
Priyanka Jain: బాబోయ్, బిగ్ బాస్ ప్రియాంక జైన్ రొమాంటిక్ సాంగ్ చూశారా.. కియారా అద్వానీని మించిపోయిందిగా
బిగ్ బాస్ ప్రియాంక జైన్ తన ప్రియుడు శివకుమార్ తో కలసి రొమాంటిక్ సాంగ్ చేసింది. ఈ వీడియోలో వీళ్లిద్దరి కెమిస్ట్రీకి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో చూడండి.
Bigg Boss Priyanka Jain
బుల్లితెర నటి ప్రియాంక జైన్ గురించి పరిచయం అవసరం లేదు. జానకి కలగనలేదు, మౌనరాగం లాంటి టీవీ సీరియల్స్ తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా చేరువైంది. ఆ తర్వాత ప్రియాంక జైన్ బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 7లో పాల్గొని అదరగొట్టింది. బిగ్ బాస్ షోలో ఫైర్ బ్రాండ్ లాగా ప్రియాంక రెచ్చిపోయింది. బిగ్ బాస్ షో ప్రియాంక పాపులారిటీని ఇంకా పెంచింది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో సాంగ్
బిగ్ బాస్ తర్వాత నుంచి ప్రియాంక జైన్ మ్యూజిక్ వీడియోలు చేయడం, టీవీ షోలలో కనిపించడం చేస్తోంది. ప్రియాంక జైన్ తన బాయ్ ఫ్రెండ్ శివకుమార్ తో సహజీవనం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. వీళ్ళిద్దరూ మౌనరాగం సీరియర్ లో కలసి నటించారు. తాజాగా ప్రియాంక జైన్ తన ప్రియుడితో కలసి ఊహించని విధంగా గ్లామర్ షో చేసింది. శివ కుమార్, ప్రియాంక ఓ వీడియో సాంగ్ లో రెచ్చిపోయారు.
ప్రియుడితో ప్రియాంక జైన్ కెమిస్ట్రీ
వీళ్ళిద్దరూ చేసిన సాంగ్ చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. వీళ్ళిద్దరూ చేసిన సాంగ్ మరేదో కాదు.. హాట్ టాపిక్ గా మారిన యష్ లేటెస్ట్ మూవీ టాక్సిక్ లోని తబాహి అనే సాంగ్. ఈ సాంగ్ లో యష్, కియారా అద్వానీ మధ్య బోల్డ్ రొమాన్స్ సంచలనంగా మారింది. అదే సాంగ్ ని శివకుమార్, ప్రియాంక జైన్ రీ క్రియేట్ చేస్తూ వీడియో చేశారు.
యష్, కియారా లని మించిపోయారు
యష్, కియారా లని.. ప్రియాంక, శివకుమార్ మించి పోయారు అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రియాంక, శివకుమార్ మధ్య కెమిస్ట్రీ ఈ సాంగ్ లో క్రేజీగా ఉంది. అందుకే ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. అంతా ప్రియాంక గ్లామర్ షో గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు.
ప్రియుడితో సహజీవనం
ప్రియాంక జైన్, శివకుమార్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తామిద్దరం తొలిసారి ఎలా కలుసుకున్నామో వివరించారు. మౌనరాగం టీవీ సీరియల్ ఆడిషన్స్ లోనే మొదటి సారి మా మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఒకరినొకరం అర్థం చేసుకున్నాము. మా మధ్యన ఫిల్మీ స్టైల్ లో ప్రపోజల్స్ లాంటివి ఏమీ లేవు. ఒకరి పట్ల ఒకరికి కేరింగ్ ఉంది. అందుకే దగ్గరయ్యాం. మా ఇద్దరి సహజీవనం గురించి ఎవరేమనుకున్నా పర్వాలేదు అని తెలిపారు.