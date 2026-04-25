ఒక్కటి తప్ప అన్నీ ఫ్లాపులే..నిధి అగర్వాల్ నెల ఖర్చు ఎంతో తెలుసా, సంపాదన మొత్తం దానికే సరిపోయేలా ఉందే
అందం, నటన అన్నీ ఉన్నప్పటికీ అదృష్టం లేని హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్. స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఆమెకి సరైన సక్సెస్ దక్కలేదు. నిధి అగర్వాల్ రీసెంట్ గా తనకి నెలకు అయ్యే ఖర్చు వివరాలు రివీల్ చేసింది.
Nidhhi Agerwal
నటి నిధి అగర్వాల్ సినీ రంగంలో నటి జీవితం ఎలా ఉంటుందో, ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన వాస్తవాలు ఎలా ఉంటాయో తాజాగా వెల్లడించారు. సినీ రంగంలో వెలుగులు కనిపించినా, ఆ వెలుగుల వెనుక ఉన్న ఖర్చులు ఎంతగా ఉంటాయో ఆమె వివరించారు. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీగా ఉండటానికి అవసరమైన ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయని ఆమె చెప్పారు.
రెండు చిత్రాలు నిరాశ పరిచాయి
ఇటీవల ఆమె నటించిన Hari Hara Veera Mallu, The Raja Saab సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన నిధి అగర్వాల్, ప్రస్తుతం కొత్త ప్రాజెక్ట్ను అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. హరిహర వీరమల్లు, రాజా సాబ్ రెండు చిత్రాలు నిరాశ పరిచాయి. ముందుగా పెద్ద సినిమాలు వస్తాయని భావించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఆమె బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్స్, కమర్షియల్ ప్రదర్శనలపై దృష్టి పెట్టారు. ఇవే ఆమెకు స్థిరమైన ఆదాయ వనరుగా ఉన్నాయని సమాచారం.
నెలకు రూ 5 లక్షలు ఖర్చు
ఒక ఇంటర్వ్యూలో నిధి అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, నటి జీవితంలో నెలకు వచ్చే ఖర్చుల గురించి వివరించారు. ఆమె ప్రకారం, కనీసం నెలకు రూ 5 లక్షలు ఖర్చవుతాయని తెలిపారు. ఈ ఖర్చులో ప్రయాణం, వసతి, ఫిట్నెస్, ఆహారం, మొత్తం జీవనశైలిని నిర్వహించడానికి అయ్యే వ్యయాలు ఉంటాయని చెప్పారు.
ఇవి కాకుండా, వ్యక్తిగత సిబ్బందిపై అయ్యే ఖర్చులు అదనంగా ఉంటాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఒక సెలబ్రిటీగా కనిపించడానికి అవసరమైన ప్రతిదానిపై నిరంతరం ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. బయటకు కనిపించే గ్లామర్ వెనుక ఉన్న వాస్తవాలు ఇవేనని ఆమె అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.
ఖర్చులు మాత్రం సమానంగా
సినీ రంగంలో హీరోలకు ఎక్కువ పారితోషికం లభిస్తుందని, కానీ హీరోయిన్లకు తక్కువే వస్తుందని కూడా ఆమె సూచించారు. అయినప్పటికీ, ఖర్చులు మాత్రం సమానంగానే ఉంటాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. దీని వల్ల నటీమణులు తమ రూపం, ఫిట్నెస్, ఇమేజ్ను నిలబెట్టుకోవడానికి నిరంతరం పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తుందని చెప్పారు.
నటీమణులు ఎదుర్కొనే ఆర్థిక ఒత్తిడి
మొత్తంగా, నిధి అగర్వాల్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సినీ రంగంలో నటీమణులు ఎదుర్కొనే ఆర్థిక ఒత్తిడిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. స్థిరమైన ఆదాయం లేకపోయినా, ఖర్చులు మాత్రం నిరంతరం ఉండటం ఒక పెద్ద సవాల్గా మారుతుందని ఆమె మాటలు సూచిస్తున్నాయి.