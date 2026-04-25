Ileana: పోకిరి కంటే ఆ మూవీనే స్పెషల్.. పవన్ తో కాలేజ్ సీన్లు, అవి నా రియల్ లైఫ్ లో జరిగాయి
ఇలియానా టాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోలతో నటించింది. అయితే తనకి ఎంతో ప్రత్యేకమైన కొన్ని సినిమాల గురించి ఆమె ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. పోకిరి కంటే ఆమెకి స్పెషల్ అనిపించే సినిమాలు ఉన్నాయట.
ఒకప్పుడు ఇలియానా సౌత్ సూపర్ స్టార్ గా వెలుగొందింది. పోకిరి తర్వాత ఇలియానా జాతకమే మారిపోయింది. ఓవర్ నైట్ లో ఇలియానా టాలీవుడ్ లో తిరుగులేని హీరోయిన్ గా ఎదిగింది. పోకిరి తర్వాత వచ్చిన అవకాశాలతో తాను ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యానని ఇలియానా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొంది. పోకిరి సినిమాతో వచ్చిన క్రేజ్ తో ఇలియానా ఆ తర్వాత 100 కోట్లకు పైగా ఆస్తులు సంపాదించింది.
ఆ రికార్డ్ సొంతం చేసుకున్న తొలి హీరోయిన్
టాలీవుడ్ లో కోటి రూపాయలు పారితోషికం తీసుకున్న తొలి హీరోయిన్ గా ఇలియానా రికార్డ్ సృష్టించింది. అయినప్పటికీ పోకిరి తనకు అంత స్పెషల్ మూవీ కాదని ఇలియానా అంటోంది. ఇలియానా తెలుగులో మహేష్ బాబు, పవన్ కళ్యాణ్, ఎన్టీఆర్, రవితేజ, ప్రభాస్ ఇలా అగ్ర హీరోలతో సినిమాలు చేసింది. మూడు సినిమాలపై ఆమె చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
పోకిరి
పోకిరి నాకు అంత స్పెషల్ కాదు. ఎందుకంటే ఆ పాత్రలో ఉన్న లక్షణాలు నా రియల్ లైఫ్ లో ఉండవు. ఒకటి రెండు ఎమోషన్స్ తప్ప మిగిలినదంతా నా రియల్ లైఫ్ కి దూరంగా ఉండే పాత్ర అది అని ఇలియానా పేర్కొంది.
కిక్
ఈ చిత్రంలో ఇలియానా నైనా అనే పాత్రలో నటించింది. ఈ పాత్రలో తన రియల్ లైఫ్ కి మ్యాచ్ అయ్యే లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి అని ఇలియానా పేర్కొంది. ముఖ్యంగా కోపం చిరాకు వచ్చినపుడు కిక్ లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తానో రియల్ లైఫ్ లో కూడా అలాగే బిహేవ్ చేస్తాను అని ఇలియానా పేర్కొంది.
జల్సా
జల్సా లో నేను పోషించిన పాత్ర కంప్లీట్ గా నా రియల్ లైఫ్ కి, నా పర్సనల్ క్యారెక్టర్ కి మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కాలేజ్ సీన్లు, పవన్ తో కలసి చేసిన ఆ సన్నివేశాలు నా కాలేజ్ డేస్ లో కూడా జరిగాయి. కాలేజ్ నేను బుర్ర తక్కువ అమ్మాయిలాగే ఉండేదాన్ని అని ఇలియానా పేర్కొంది.