Netflix Top 10 Movies: ఓటీటీలో ధురంధర్ని తొక్కేసిన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. నెట్ ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 మూవీస్ ఇవే
Netflix Top 10 Movies: ఈ వారం ఇండియాలో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాల లిస్ట్లో రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్' వెనకబడింది. ఓ కొత్త సినిమా కేవలం 24 గంటల్లోనే నంబర్ 1 స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఆ టాప్ 10 లిస్ట్.
1. వధ్ 2
నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్: 3 ఏప్రిల్ 2026
సంజయ్ మిశ్రా, నీనా గుప్తా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా 'వధ్ 2'. జస్పాల్ సింగ్ సంధు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, 2026 ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలో రిలీజై ఫ్లాప్ అయింది. కానీ నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజైన 24 గంటల్లోనే 'ధురంధర్ 2', 'మర్దానీ 3' లాంటి సినిమాలను దాటేసి నంబర్ 1 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
2. మృత్యుంజయ్
నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్: 3 ఏప్రిల్ 2026
శ్రీ విష్ణు, రెబా మోనికా జాన్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన తెలుగు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'మృత్యుంజయ్'. శ్రీ హుస్సేన్ షా కిరణ్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. 2026 మార్చి 6న థియేటర్లలో రిలీజై ఫ్లాప్ అయిన ఈ సినిమా, నెట్ఫ్లిక్స్లో మాత్రం 24 గంటల్లోనే టాప్ 2లో ట్రెండ్ అవుతోంది. అయితే ఇది ధురంధర్కి పెద్ద షాకిచ్చిందని చెప్పొచ్చు.
3. మర్దానీ 3
నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్: 27 మార్చి 2026
అభిజత్ మీనావాలా దర్శకత్వంలో వచ్చిన బాలీవుడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'మర్దానీ 3'. ఈ సినిమా 2026 జనవరి 30న థియేటర్లలో రిలీజై హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలై వారం రోజులు దాటినా, ఇప్పటికీ మూడో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇందులో రాణీ ముఖర్జీ లీడ్ రోల్ చేయగా, మల్లికా ప్రసాద్ విలన్గా నటించారు.
4. ధురంధర్
నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్: 30 జనవరి 2025
ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపుతుంటే, దీని మొదటి భాగం 'ధురంధర్' నెట్ఫ్లిక్స్లో సత్తా చాటుతోంది. రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా రెండు నెలల క్రితం నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజైంది. ఇప్పటికీ టాప్ 5 ట్రెండింగ్ లిస్ట్లో కొనసాగుతోంది.
5. సాంప్రదాయని సుప్పిని సుద్దపూసని
నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్: 3 ఏప్రిల్ 2026
ఇది సుధీర్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహించిన తెలుగు కామెడీ సినిమా. ఇందులో శివాజీ, లయ, మాస్టర్ రోహన్, ప్రిన్స్ సిసిల్ లాంటి నటులు నటించారు. 2026 మార్చి 6న థియేటర్లలో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయిన ఈ సినిమా, నెట్ఫ్లిక్స్లో మాత్రం 24 గంటల్లోనే టాప్ 5 ట్రెండింగ్ లిస్ట్లోకి వచ్చేసింది.
నెట్ఫ్లిక్స్ టాప్ 10: మిగతా 5 సినిమాలు ఇవే
6. హ్యాపీ పటేల్ : ఖతర్నాక్ జాసూస్ (హిందీ యాక్షన్ కామెడీ స్పై ఫిల్మ్)
- నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్ : 1 ఏప్రిల్ 2026
7.బార్డర్ 2 (హిందీ వార్ డ్రామా ఫిల్మ్)
- నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్ : 20 మార్చి 2026
8. మేడ్ ఇన్ కొరియా (తమిళ కామెడీ డ్రామా)
- నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్ : 12 మార్చి 2026
9. హాలో మ్యాన్ 2 (అమెరికన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్)
- నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్ : 1 ఏప్రిల్ 2026
10. HUMINT (సౌత్ కొరియన్ యాక్షన్ స్పై ఫిల్మ్)
- నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్ : 31 మార్చి 2026