OTT Movies: ప్రైమ్ ఓటీటీలో ఇండియాని షేక్ చేస్తున్న సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్, కామెడీ మూవీస్.. రెండూ డిజాస్టర్లే
OTT Movies: ఓటీటీలో సినిమాలకు విశేష ఆదరణ లభిస్తుంటాయి. థియేటర్లలో డిజాస్టర్ అయిన చిత్రాలు కూడా అందులో హిట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు థియేటర్లో డిజాస్టర్ అయిన రెండు చిత్రాలు ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.
ప్రైమ్ ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న `సరస్వతి` మూవీ
ఓటీటీలో ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతున్న తెలుగు సినిమా `సరస్వతి`. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ రూపొందించిన చిత్రమిది. తనే దర్శకురాలిగా మారి, నిర్మాతగా మారి ఈ మూవీని తెరకెక్కించింది. తనే మెయిన్ లీడ్గా చేసింది. ప్రియమణి, ప్రకాష్ రాజ్, జీవా వంటి వారు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. గత నెలలో థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ మూవీ డిజాస్టర్ అయ్యింది. కనీసం ఓపెనింగ్స్ కూడా రాబట్టుకోలేకపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతుండటం విశేషం.
ఇండియాలో టాప్ 2లో వరలక్ష్మి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్
`సరస్వతి` చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉంది. ఈ వారం ఓటీటీలోకి వచ్చింది. దీంతో రెండు రోజుల్లోనే ఇది టాప్ 10లోకి వచ్చింది. అంతేకాదు ఇండియా వైడ్గా రెండో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతుండటం విశేషం. దీన్ని ఆడియెన్స్ తెగ చూస్తున్నారని చెప్పొచ్చు. ఈ మూవీలో వరలక్ష్మి కూతురు కనిపించకుండా పోతుంది. పాప కోసం ఆమె పోలీసులను అప్రోచ్ కాగా, అదంతా కట్టు కథ అని, పాప ఎవరూ లేరని చెబుతారు, కేసుని తీసుకోరు. దీంతో లాయర్ ప్రకాష్ రాజ్ వద్దకు వెళ్లగా, ఆయన ఈ కేసుని వాధిస్తాడు. ఈ విచారణలో షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వస్తాయి. అదేంటనేది సినిమా.
టాప్ 8లో శ్రీవిష్ణు `విష్ణు విన్యాసం`
ఇక అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతున్న మరో తెలుగు సినిమా `విష్ణు విన్యాసం`. శ్రీవిష్ణు, నయన సారిక జంటగా నటించారు. యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం కామెడీ ప్రధానంగా రూపొందింది. పెళ్లి, జాతకాలకు సంబంధించిన అంశంతో రూపొందిన ఈ మూవీ థియేటర్లలో డిజాస్టర్ అయ్యింది. ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతుంది. చాలా రోజుల క్రితమే ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చింది. అయినా టాప్ 10లో ఉంది. ఇండియా వైడ్గా 8వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతుండటం విశేషం.
రచ్చ చేస్తున్న అనుపమా `లాక్ డౌన్`
ఇక తెలుగు ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకుంటున్న మరో మూవీ `లాక్ డౌన్`. అనుపమా పరమేశ్వరన్ మెయిన్ లీడ్గా చేసింది. సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్గా తమిళంలో రూపొందిన చిత్రమిది. ఏఆర్ జీవా దర్శకత్వం వహించారు. జనవరిలో థియేటర్లో విడుదలైన ఈ మూవీ డిజాస్టర్గా నిలిచింది. కానీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో మాత్రం దుమ్ములేపుతోంది. ప్రైమ్ వీడియోస్లో ఇండియా వైడ్గా 7వ స్థానంలో దూసుకుపోతుంది.
top 10 movies
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోస్లో ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతున్న టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్ చూస్తే.
1.క్రైమ్ 101 (ఇంగ్లీష్)
2.సరస్వతి (తెలుగు)
3.నౌయూ సీమీ నౌ యూ డోంన్ట్ (ఇంగ్లీష్)
4.ఉలతూశాంతే కల్లన్(మలయాళం)
5.రాహు కేతు(హిందీ)
6.సుబేదార్(హిందీ)
7.లాక్డౌన్(తమిళం)
8.విష్ణు విన్యాసం(తెలుగు)
9.ది హౌజ్మేడ్(ఇంగ్లీష్)
10.మై లార్డ్(మలయాళం)