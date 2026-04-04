టాలీవుడ్లో థియేట్రికల్గా ఎక్కువగా నష్టాలు తెచ్చిన మూవీ ప్రభాస్ `రాధేశ్యామ్`. ఈ చిత్రానికి రూ.125కోట్లు నష్టాలు వచ్చాయి. పెద్ద డిజాస్టర్ అయ్యింది.
టాలీవుడ్లో అతిపెద్ద డిజాస్టర్ లో రెండో స్థానంలో ఉన్న మూవీ రామ్ చరణ్ `గేమ్ ఛేంజర్`. ఈ మూవీకి రూ.120కోట్లు పోయాయి.
తెలుగులో భారీగా నష్టాలు తెచ్చిన మరో సినిమా ప్రభాస్ నటించిన `ది రాజాసాబ్`. ఈ మూవీ ద్వారా బయ్యర్లు రూ.90కోట్లు నష్టపోయారట.
టాలీవుడ్లో అత్యధిక నష్టాలను తెచ్చిన వాటిలో నాల్గో స్థానంలో ఉన్న మూవీ `ఆచార్య`. చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ కలిసి నటించిన ఈ మూవీకి దాదాపు రూ.90కోట్లు పోయాయట.
ఇక టాప్ 5 డిజాస్టర్లలో ఉన్న మరో మూవీ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్`. ఇటీవలే వచ్చిన ఈ సినిమా బయ్యర్లకి రూ.80కోట్ల వరకు నష్టాలు తెచ్చిందట.
ఫ్లాప్ హీరోయిన్ కెరీర్ కి ఊపిరి పోసిన బాలయ్య, సినిమాలన్నీ డిజాస్టర్స్
AI Photos: 80ల నాటి హీరోయిన్లు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో చూస్తే మతిపోతుంది
గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన రష్మిక, విజయ్.. పెళ్లైన నెలకే ముగ్గురు
Daisy Shah: పెళ్లి కాదు ఫస్ట్ తల్లిని కావాలని ఉందంటూ నటి స్టేట్మెంట్