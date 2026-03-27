తొలి సినిమాతోనే సూపర్ హిట్ కొట్టిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కూతురు.. ఇప్పుడు ఆఫర్స్ లేక ఇంస్టాగ్రామ్ లో సంపాదన
బాలీవుడ్ నటి నేహా శర్మ సోషల్ మీడియా సంపాదనలో కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేస్తోంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీచర్ ద్వారా నెలకి లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఇది డిజిటల్ ఆదాయానికి కొత్త దారి చూపుతోంది.
Image Credit : Instagram@nehasharmaofficial
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్
నేహా శర్మ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రారంభించింది. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఆమె ఒక్కో సబ్స్క్రైబర్ నుంచి నెలకు 290 రూపాయలు వసూలు చేస్తోంది. ఆమెకు సుమారు 2,400 మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. దీని ద్వారా ఆమె నెల సంపాదన 7 లక్షల రూపాయలకు పైనే అని అంచనా.
ఫాలోవర్లకు ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్
ఈ పెయిడ్ మోడల్ ద్వారా ఫాలోవర్లకు ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ అందిస్తారు. ఇందులో స్పెషల్ ఫోటోలు, వీడియోలు, పర్సనల్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి. ఇవి సాధారణ యూజర్లకు కనిపించవు. అంటే, ఇది అభిమానులకు ఒక ప్రీమియం ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట.
రామ్ చరణ్ సరసన నటించింది
నేహా శర్మ తన కెరీర్ను 2007లో విడుదలైన తెలుగు సినిమా 'చిరుత'తో ప్రారంభించింది. ఇందులో ఆమె రామ్ చరణ్ సరసన నటించింది. 2010లో ఇమ్రాన్ హష్మీ హీరోగా వచ్చిన 'క్రూక్' సినిమాతో బాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత 'యంగిస్థాన్', 'తుమ్ బిన్ 2', 'ముబారకన్', 'తానాజీ' వంటి చిత్రాల్లో కనిపించింది.
నేహా శర్మ ఆస్తి విలువ
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, నేహా శర్మ ఆస్తి విలువ సుమారు 35-40 కోట్ల రూపాయలు. ఆమె ఒక్కో సినిమాకు దాదాపు 1 కోటి రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తుంది. ఇది కాకుండా బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, సోషల్ మీడియా, తన ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ల ద్వారా కూడా ఆమెకు ఆదాయం వస్తుంది.
కాంగ్రెస్ నాయకుడు అజిత్ శర్మ కుమార్తె
నేహా శర్మ కాంగ్రెస్ నాయకుడు అజిత్ శర్మ కుమార్తె. ఆయన 2014 నుంచి 2025 మధ్య బీహార్లోని భాగల్పూర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. నేహా శర్మ సోదరి అయేషా శర్మ కూడా నటి. ఆమె జాన్ అబ్రహం నటించిన 'సత్యమేవ జయతే'లో కనిపించింది.
