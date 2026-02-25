Nayanthara Market: అక్కడ నయనతారకి పోటీ మొదలైందా.. స్టార్ హీరోయిన్ కి డేంజర్ బెల్స్
Nayanthara Lost Her Tamil Cinema Market : రెండేళ్లుగా ఒక్క తమిళ సినిమా కూడా రిలీజ్ కాకపోవడంతో నయనతార మార్కెట్ పడిపోయిందా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
అత్యధిక పారితోషికం
అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో నయనతార ఒకరు. అయితే గత రెండేళ్లుగా ఆమె నటించిన ఒక్క తమిళ సినిమా కూడా థియేటర్లలో విడుదల కాలేదు. నయన్ తమిళ సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చిందా అని ఆమె అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీని గురించే ఈ గ్యాలరీలో చూద్దాం.
నయనతార సినిమా
తమిళంలో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందుతున్న నయనతార సినిమా ఈ ఏడాది ఒక్కటి కూడా విడుదల కాకపోవడం ఆమె అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది. అభిమానులను అప్సెట్ చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో, నవంబర్ 18న తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా నెట్ఫ్లిక్స్లో తన డాక్యుమెంటరీని విడుదల చేశారు.
నయనతార చేతిలో చాలా సినిమాలు
ఈ ఏడాది నయనతార చేతిలో చాలా సినిమాలు ఉన్నప్పటికీ, ఒక్కటి కూడా థియేటర్లలోకి రాలేదు. ఆమె తన భర్త విఘ్నేష్ శివన్, కుమారులు ఉయిర్, ఉలగ్లతో కలిసి విహారయాత్రలు చేస్తూ ఎక్కువ సమయం గడిపారు. ఆ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
2026 అంతా నయన్ సినిమాల హంగామా
ప్రస్తుతం నయనతార చేతిలో 8 సినిమాలు ఉన్నాయి. 2026 అంతా నయన్ సినిమాల హంగామానే ఉండబోతోందని అంటున్నారు. 'మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2', 'మన్నంగట్టి సిన్స్ 1960', 'టెస్ట్' చిత్రాలతో పాటు 'టాక్సిక్', 'పేట్రియాట్' వంటి పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్టులతో ఆమె చాలా బిజీగా ఉన్నారు.
నయనతార పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్
మహిళా ప్రాధాన్యమున్న చిత్రాలకు నయనతార పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఆమె ఎక్కువగా అలాంటి ప్రత్యేకమైన కథలనే ఎంచుకుని నటిస్తారని చెబుతారు. 'అరమ్', 'నిళల్' వంటి లేడీ ఓరియెంటెడ్ కథలను ఆమె ఇష్టపడి అంగీకరిస్తారని కోలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి.