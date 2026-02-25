- Home
- Entertainment
- Meghana Raj: అబ్బాయి పుట్టాడని డాక్టర్ చెప్పినప్పుడే డిసైడ్ అయ్యా.. భర్త మరణంపై మేఘనా రాజ్ ఎమోషనల్
Meghana Raj: అబ్బాయి పుట్టాడని డాక్టర్ చెప్పినప్పుడే డిసైడ్ అయ్యా.. భర్త మరణంపై మేఘనా రాజ్ ఎమోషనల్
నటి మేఘనా రాజ్ తన భర్త చిరంజీవి సర్జా అకాల మరణం, కొడుకు రాయన్ జననం సమయంలో తాను అనుభవించిన బాధ, సంతోషాన్ని తెలిపారు. కొడుకు పుట్టినప్పుడు ఆమె సంచలన నిర్ణయం తీసుకుందట.
ఓ వైపు భర్త మరణం, మరోవైపు కొడుకు జననం.. మేఘనా పరిస్థితి
కన్నడ, మలయాళం, తమిళం, తెలుగు సినిమాల్లో నటించి పేరు తెచ్చుకున్న నటి, కన్నడ నటుడు చిరంజీవి సర్జా భార్య మేఘనా రాజ్, ప్రస్తుతం తన కొడుకు రాయన్ ఆలనాపాలనతో సమయం గడుపుతున్నారు. గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడే భర్త చిరంజీవి సర్జా చనిపోవడంతో, ఆ సమయంలో ఆమె పడిన వేదన మాటల్లో చెప్పలేనిది. ఒకవైపు బిడ్డ పుట్టబోతున్నాడన్న సంతోషం, మరోవైపు భర్త అకాల మరణం.. ఈ క్లిష్ట సమయంలో తాను అనుభవించిన బాధను ఆమె పంచుకున్నారు.
మనసులో చెప్పలేని వేదన బయటపెట్టిన మేఘనా రాజ్
బిడ్డ ఎలా పడతాడో అన్న భయంతో గడిపాను
నాలోని ఆ మానసిక సంఘర్షణ, అప్పటి నా పరిస్థితిలో బిడ్డ ఎలా పుడతాడోనని చాలా భయమేసింది. తల్లి మానసిక స్థితి కడుపులో ఉన్న బిడ్డపై ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి, నా బిడ్డ శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా పుట్టాలనే కోరిక తప్ప మరే ఆలోచనా నా లో లేదు. అలాంటి భయాలతో గడిపాను' అని ఆ బాధను గుర్తుచేసుకున్నారు.
అప్పుడే డిసైడ్ అయిపోయా-మేఘనా రాజ్
రాయన్ పుట్టాక నా ప్రపంచమే మారిపోయింది. నాకు బాబు పుట్టినప్పుడు, బిడ్డను ఎత్తుకున్న డాక్టర్ 'అబ్బాయి పుట్టాడు.. పింక్ పింక్ బేబీ బాయ్' అని చెప్పారు. ఆ క్షణంలోనే నేను డిసైడ్ అయిపోయా. వీడికోసం బతకాలి, వీడికోసం జీవించాలి, సంతోషంగా ఉండాలి అని నిర్ణయించుకున్నా' అని మేఘనా చెప్పారు.
రెండో పెళ్లి గురించి మేఘనా రాజ్
ఆ టైమ్ వచ్చినప్పుడు ఆలోచిస్తా.. రెండో పెళ్లిపై మేఘనా రాజ్
ఈ విషయం గురించి చాలామంది నాతో మాట్లాడతారు. మరో పెళ్లి చేసుకోమని అడుగుతారు. కానీ ప్రస్తుతం మరో ప్రేమకు నేను మానసికంగా సిద్ధంగా లేను. అలా అని చేసుకోనని చెప్పడం లేదు. భవిష్యత్తులో అలాంటి అవకాశం వస్తే, ఆ క్షణంలో ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాను' అని చెబుతూ, రెండో పెళ్లిపై తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు. రెండో పెళ్లికి రెడీ నే అనే విషయాన్ని ఆమె చెప్పకనే చెప్పారు.