- Pawan Kalyan ఫ్యామిలీతో ప్రధాని ముచ్చట్లు.. మోదీతో మార్క్ శంకర్ ని చూశారా, వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు!
నరేంద్ర మోదీ పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఇటీవల పవన్ కి సర్జరీ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఆరోగ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యామిలీతో మోదీ కాసేపు ముచ్చటించారు.
Pawan Kalyan
భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీశారు. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్కు శస్త్రచికిత్స జరిగిన నేపథ్యంలో ప్రధాని ప్రత్యేకంగా కలవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
మోదీతో పవన్ కళ్యాణ్
పవన్ కళ్యాణ్, ఆయన సతీమణి అన్నా లెజినోవా ప్రధాని మోదీకి ఇంట్లో సాదర స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మోదీ కొంతసేపు ఆత్మీయంగా ముచ్చటించారు.
పవన్ పిల్లలు
పవన్ పిల్లలు అకిరా నందన్, ఆద్య, పోలేనా అంజనా, మార్క్ శంకర్లతో ప్రధాని సరదాగా మాట్లాడిన దృశ్యాలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కుటుంబ వాతావరణంలో జరిగిన ఈ సమావేశం చాలా ఆప్యాయంగా కనిపించింది.
మార్క్ శంకర్తో మోదీ
ముఖ్యంగా చిన్నారి మార్క్ శంకర్తో మోదీ మాట్లాడుతున్న ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. చిన్నారితో నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్న ప్రధాని ఫోటోలను అభిమానులు విపరీతంగా షేర్ చేస్తున్నారు.
క్యూట్ మూమెంట్
మార్క్ శంకర్ అమాయకమైన హావభావాలు, మోదీతో అతడి క్యూట్ ఇంటరాక్షన్ నెటిజన్లను ఆకర్షిస్తోంది. “చాలా క్యూట్ మూమెంట్” అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యంపై మోదీ ఆరా
పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి ప్రధాని ప్రత్యేకంగా అడిగి తెలుసుకోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా చర్చనీయాంశమైంది. బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య మోదీ ఈ భేటీకి సమయం కేటాయించడం విశేషంగా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్
ఈ సమావేశానికి సంబంధించిన ఫోటోలు బయటకు వచ్చిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. పవన్ అభిమానులతో పాటు రాజకీయ వర్గాలు కూడా ఈ ఫోటోలపై స్పందిస్తున్నాయి.
మార్క్ శంకర్ పైనే అందరి దృష్టి
ఇక పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు మాత్రం మార్క్ శంకర్ ఫోటోలనే ఎక్కువగా షేర్ చేస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీతో చిన్నారి కనిపించిన క్షణాలు ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో వైరల్గా మారాయి.