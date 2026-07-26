- Home
- Entertainment
- Aamir Khan Marriage: అతని సినిమాలేవీ ఆడకూడదు.. అమీర్ మూడో పెళ్లిపై హీనా ఖాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Aamir Khan Marriage: అతని సినిమాలేవీ ఆడకూడదు.. అమీర్ మూడో పెళ్లిపై హీనా ఖాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లిపై టీవీ నటి హీనా ఖాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పెద్ద దుమారం రేపుతున్నాయి. ఈ వ్యాఖ్యల కారణంగా నెటిజన్లు ఆమెను తీవ్రంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఈ వివాదంపై పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
15
Image Credit : Instagram
అమీర్ అభిమానుల ఆగ్రహానికి గురైన హీనా ఖాన్
బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ జూలై 5న, తన 61వ ఏట గౌరీ స్పాట్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇది అమీర్కు మూడో పెళ్లి కావడంతో సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై చాలా ట్రోలింగ్ జరిగింది. ఇప్పుడు ఇదే విషయంపై నటి హీనా ఖాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అమీర్ అభిమానుల ఆగ్రహానికి కారణమయ్యాయి.
గూగుల్లో ఆసక్తికరమైన సమాచారం కోసం ఏసియానెట్ తెలుగు ను మీ ఫ్రిఫర్డ్ సోర్స్ గా ఎంచుకోండి
25
Image Credit : Instagram
అమీర్ ఖాన్ ఏ సినిమా ఆడకూడదు!
ఇటీవల జరిగిన ఓ చర్చలో హీనా ఖాన్, రుబినా దిలాయక్ ఈ విషయంపై మాట్లాడారు. 'ఒక సూపర్స్టార్ వ్యక్తిగత జీవితం వారి కెరీర్పై ప్రభావం చూపుతుందా?' అని రుబినా అడిగారు. దీనికి హీనా బదులిస్తూ.. 'అలా చూసుకుంటే అమీర్ ఖాన్ ఏ సినిమా కూడా ఆడకూడదు' అని అన్నారు.
35
Image Credit : Asianet News
మూడో పెళ్లిపై చర్చ
అమీర్ జీవితంలో పెద్ద వివాదాలు లేవని రుబినా అనగా, హీనా వెంటనే అతని మూడో పెళ్లి విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. 'ఇది చిన్న వివాదమా? సామాన్య ప్రజలు దీన్ని చూసి ఏమనుకుంటారు? ఈయన్ని కూడా వదిలేశారా? అని అనుకోరా?' అని హీనా ఎదురు ప్రశ్నించారు.
45
Image Credit : Instagram
సమాజంలో ఇది మంచిది కాదు
'మనం ఎవరినీ జడ్జ్ చేయకూడదు, ఆయన ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు ఇచ్చారు' అని రుబినా అన్నారు. దీనికి హీనా స్పందిస్తూ.. 'నేను ఆయన్ని జడ్జ్ చేయడం లేదు, కానీ పెళ్లి మీద పెళ్లి చేసుకోవడాన్ని మన సమాజంలో మంచిదిగా చూడరు' అని చెప్పారు. రాకీ జైస్వాల్ కూడా మాట్లాడుతూ.. 'పెళ్లి కాదు, విడాకులనే మన సమాజంలో సరిగ్గా చూడరు' అన్నారు.
55
Image Credit : Instagram
హీనా, రుబినాలను ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్లు
ఈ వీడియో బయటకు వచ్చాక, నెటిజన్లు హీనా ఖాన్పై మండిపడుతున్నారు. 'దేశంలో ఇంతకంటే పెద్ద సమస్యలున్నాయి, ఇక్కడ కూర్చుని పక్కవాళ్ల గురించి పంచాయితీ పెట్టడం ఎందుకు?' అని కొందరు, 'ఇతరుల వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడటం తప్పు' అని మరికొందరు హీనా, రుబినాలను ట్రోల్ చేస్తున్నారు.
Latest Videos