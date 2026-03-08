- Home
- Chiranjeevi: చిరంజీవితో నటించి స్టార్ హీరోలని పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్లు.. ఒకరైతే అందరికీ బిగ్ సర్ప్రైజ్
చిరంజీవితో నటించిన హీరోయిన్లు కొందరు అగ్ర హీరోలని పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయ్యారు. ఆ హీరోయిన్లు ఎవరు ? వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్న సెలెబ్రిటీలు ఎవరు అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాల్లో నటించారు. ఈ క్రమంలో ఎందరో హీరోయిన్లతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. చిరంజీవితో నటించిన హీరోయిన్లు కొంతమంది ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోలని పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయ్యారు. ఆ హీరోయిన్లు ఎవరు.. వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నది ఎవరిని అనే వివరాల జాబితా ఈ కథనంలో ఉంది.
అమల
చిరంజీవితో అక్కినేని అమల రాజా విక్రమార్క అనే చిత్రంలో నటించారు. ఆ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత అమల కింగ్ నాగార్జునని వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి అక్కినేని అఖిల్ సంతానం.
సుమలత
గ్యాంగ్ లీడర్, శుభలేఖ, ఖైదీ లాంటి చిత్రాల్లో చిరంజీవి, సుమలత కలసి నటించారు. సుమలత ఆ తర్వాత కన్నడ స్టార్ అంబరీష్ ని వివాహం చేసుకున్నారు.
నమ్రత
చిరంజీవితో నమ్రత అంజి అనే చిత్రంలో నటించింది. మహేష్ బాబు, నమ్రత ప్రేమలో పడడం.. పెళ్లి చేసుకోవడం అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి బిగ్ సర్ప్రైజ్ అనే చెప్పాలి.
షాలిని
షాలిని చిరంజీవితో హీరోయిన్ గా నటించలేదు. కానీ జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి మూవీలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా మెరిసింది. పెద్దయ్యాక ఆమె తమిళ స్టార్ హీరో తలా అజిత్ కుమార్ ని వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
జ్యోతిక
నటి జ్యోతిక హీరోయిన్ గా ఓ వెలుగు వెలిగారు. తెలుగులో చిరంజీవితో ఆమె ఠాగూర్ చిత్రంలో నటించారు. జ్యోతిక తమిళ స్టార్ హీరో సూర్యని వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.