- Home
- Entertainment
- Kona Venkat: పవన్ కళ్యాణ్ ఆఫర్ ఇచ్చినా కాదన్న కోన వెంకట్.. ఎందుకో తెలిస్తే షాకవుతారు
Kona Venkat: పవన్ కళ్యాణ్ ఆఫర్ ఇచ్చినా కాదన్న కోన వెంకట్.. ఎందుకో తెలిస్తే షాకవుతారు
Kona Venkat: టాలీవుడ్ కథా రచయిత కోన వెంకట్, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మధ్య ఉన్న స్నేహం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా కోన వెంకట్కు డేట్స్ ఇస్తాను, సినిమా నిర్మించుకోమని ఆఫర్ ఇచ్చినా ఆయన దానిని తిరస్కరించారట.
స్నేహం కోసం అంత పెద్ద నిర్ణయమా
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో సక్సెస్ఫుల్ రైటర్గా గుర్తింపు పొందిన కోన వెంకట్, పవన్ కళ్యాణ్ మధ్య మంచి స్నేహం ఉంది. వీరిద్దరూ బయట ఎక్కువగా కలిసి కనిపించకపోయినా, పవన్ అంటే కోనకు, కోన అంటే పవన్కు ఎంతో గౌరవం. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న కోన వెంకట్, పవన్ కళ్యాణ్తో తనకున్న స్నేహం గురించి, ఆయన ఇచ్చిన ఒక భారీ ఆఫర్ను తాను ఎందుకు తిరస్కరించాల్సి వచ్చిందో వెల్లడించారు.
డేట్స్ ఇస్తాను సినిమా తీసుకో
కోన వెంకట్ ప్రకారం.. ఒకసారి పవన్ కళ్యాణ్ ఆయనతో మాట్లాడుతూ, "నేను నీకు డేట్స్ ఇస్తాను, నాతో ఒక సినిమాను నిర్మించుకో" అని అన్నారట. పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి అగ్ర హీరో డేట్స్ ఇస్తానంటే ఏ నిర్మాతకైనా అది ఒక జాక్పాట్ లాంటిది. కానీ కోన వెంకట్ మాత్రం ఆ ఆఫర్ను సున్నితంగా తిరస్కరించారు.
బిజినెస్ వద్దు.. స్నేహమే ముద్దు
దీనికి గల కారణాన్ని కోన వివరిస్తూ.. "పవన్ నాకు ప్రాణ స్నేహితుడు. ఒక హీరోతో సినిమా చేయడం అనేది పక్కా వ్యాపారం. నాకు అత్యంత ఇష్టమైన స్నేహితుడితో నేను వ్యాపారం చేయలేను. ఒకవేళ నేను సినిమా నిర్మిస్తే, అక్కడ స్నేహం కంటే లెక్కలకే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. మా మధ్య ఉన్న స్వచ్ఛమైన స్నేహానికి వ్యాపారం అడ్డురాకూడదనే నేను వద్దన్నాను" అని చెప్పుకొచ్చారు.
తోడు ఇస్తా కానీ
అయితే, పవన్ కళ్యాణ్ అడిగితే ఆయన సినిమాకు కథ అందించడానికి లేదా పవనే స్వయంగా నిర్మాతగా ఉండి సహాయం కోరితే చేయడానికి తాను ఎప్పుడూ సిద్ధమేనని కోన స్పష్టం చేశారు. కానీ తాను ఒంటరిగా పవన్తో సినిమా నిర్మించి ఆ స్నేహానికి ఉన్న విలువను తగ్గించదలచుకోలేదని ఆయన భావోద్వేగంగా సమాధానం ఇచ్చారు.
స్నేహం కోసం అంత పెద్ద ఆఫర్..
నేటి కాలంలో అవకాశాల కోసం పాకులాడే వారున్న ఇండస్ట్రీలో, కేవలం స్నేహం కోసం అంత పెద్ద ఆఫర్ను వదులుకున్న కోన వెంకట్ నిర్ణయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.