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- Kangana Ranaut Sarees: పార్లమెంట్ ఫ్యాషన్ అదుర్స్.. కంగనా బెస్ట్ శారీ లుక్స్ చూశారా?
Kangana Ranaut Sarees: పార్లమెంట్ ఫ్యాషన్ అదుర్స్.. కంగనా బెస్ట్ శారీ లుక్స్ చూశారా?
Kangana Ranaut Sarees: ఈ మధ్య కంగనా రనౌత్ ఫ్యాషన్ గేమ్ అదరగొడుతోంది? పార్లమెంట్ కు ఆమె ఎంత డీసెంట్ లుక్ లో వస్తుందంటే.. నిజమైన స్టైల్ ఐకాన్ అనిపించేలా ఉన్న కొన్ని కంగనా.. బెస్ట్ చీరకట్టు లుక్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు.
ఫ్యాషన్ సెన్స్ ఉన్న హీరోయిన్
బోహేమియన్ ప్రింటెడ్ శారీ..
బ్లాక్ ప్రింట్తో, రంగురంగుల బోహేమియన్ ప్రింటెడ్ చీర ఇది. దీనికి కాంట్రాస్ట్గా ఉన్న హాల్టర్నెక్ బ్లౌజ్తో ఈ లుక్ అదిరిపోయింది. ఇది ఆమె బెస్ట్ లుక్స్లో ఒకటి. ఈలుక్ లో ఆమె కారుదిగుతుంటే.. చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు కంగనాను కన్నార్పకుండా అలా చూస్తూ ఉండిపోవాల్సిందే.
కర్లీ హెయిర్ లో కంగనా
తెల్లటి ఎంబ్రాయిడరీతో ఉన్న ఈ పింక్ పాస్టెల్ చీరను ఏదీ బీట్ చేయలేదు. ఆమె కర్లీ హెయిర్, వేలికి ఉన్న ఉంగరం ఈ లుక్ను మరింత అందంగా మార్చాయి. కంగనా శారీ మాత్రమే కాదు.. దానికి తగ్గట్టుగా మ్యాచింగ్ వస్తులవు వాడటంలో ముందుంటుంది. ఆకరికి గొడుగు వాడినా.. ఆమె ఫ్యాషన్ అందులో కనిపిస్తుంది.
చేతిలో బిర్కిన్ బ్యాగ్ తో..
ముదురు పర్పుల్ రంగు చీరపై మోటిఫ్ ఎంబ్రాయిడరీ, దానికి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్, చేతిలో స్టైలిష్ బిర్కిన్ బ్యాగ్... వావ్! ఇంతకంటే ఏం కావాలి? ఈలు క్ లో కాంగనాను చూడటానికి రెండు కళ్లు చాలవు.
కంగనాకు ఇష్టమైన చీరలు..
రంగురంగుల బంధాని చీరలంటే కంగనాకు చాలా ఇష్టం. ఆమె ఇలాంటి చీరల్లో కనిపించినప్పుడు చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. కంగనాకు కూడా ఇలాంటి చీరలంటే చాలా ఇష్టం. అన్ని రంగులు చీరలో కనిపిస్తున్నా.. అవి ఏమాత్రం కంగాన బ్యూటీని డామినేట్ చేయలేవు.
కంగనా ఫేవరెట్ లుక్స్లో ఒకటి
ఇది కంగనా ఫేవరెట్ లుక్స్లో ఒకటి. జరీ బోర్డర్తో ఉన్న ఈ ఫ్రెష్ ఐవరీ రంగు చీర, పర్పుల్ రంగు బ్లౌజ్తో ఎంతో ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ చీరలో కంగనా చాలా పద్దతిగా కనిపిస్తుంది. ఈ చీర కట్టుకుంటే కంగనాకు ఓ ట్రెడిషనల్ లుక్ వచ్చేస్తుంది.