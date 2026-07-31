కియారా అద్వాని నుంచి జాన్ వరకు పేర్లు మార్చుకున్న టాప్ 5 స్టార్స్ ఎవరో తెలుసా?
Bollywood Stars: చాలా మంది బాలీవుడ్ స్టార్లు సినిమాల్లోకి రాకముందు తమ పేర్లను మార్చుకున్నారు. అలా పేర్లు మార్చుకున్న ఐదుగురు నటులు, వారి అసలు పేర్లు, మార్చుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసా?
కియారా అద్వానీ
అసలు పేరు: అలియా అద్వానీ
బాలీవుడ్లోకి రాకముందు, ఈమె తన మొదటి పేరును కియారాగా మార్చుకుంది. అప్పటికే ఇండస్ట్రీలో అలియా భట్ స్టార్గా ఉండటంతో, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండేందుకు సల్మాన్ ఖాన్ ఈ సలహా ఇచ్చారని అంటారు.
జాన్ అబ్రహం
అసలు పేరు: ఫర్హాన్ అబ్రహం
ఇతను ఫర్హాన్ అబ్రహంగా జన్మించాడు. కానీ తన క్రిస్టియన్ వారసత్వం, స్క్రీన్పై అందరికీ నచ్చేలా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో 'జాన్' అనే పేరును వృత్తిపరంగా స్వీకరించాడు.
అజయ్ దేవగన్
అసలు పేరు: విశాల్ వీరూ దేవగన్
తన మొదటి సినిమా 'ఫూల్ ఔర్ కాంటే' (1991)కి ముందు, అజయ్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సులువుగా ఉండేలా చిన్న పేరును ఎంచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత, వ్యక్తిగత, న్యూమరాలజీ కారణాలతో తన ఇంటిపేరు స్పెల్లింగ్ను ‘Devgan’ నుంచి ‘Devgn’గా మార్చుకున్నాడు.
టైగర్ ష్రాఫ్
అసలు పేరు: జై హేమంత్ ష్రాఫ్
చిన్నప్పుడు చాలా చురుకుగా, అల్లరిగా ఉండేవాడినని, అందుకే ఇంట్లోవాళ్లు తనను "టైగర్" అని పిలిచేవారని ఈ నటుడు పలు సదర్భాల్లో చెప్పాడు. ఆ ముద్దుపేరునే తన ప్రొఫెషనల్ పేరుగా మార్చుకున్నాడు.
సన్నీ డియోల్
అసలు పేరు: అజయ్ సింగ్ డియోల్
ఇతను డియోల్ సినీ కుటుంబంలో పుట్టాడు. సినిమాల్లోకి రాకముందే, కుటుంబంలోని ఇతర సభ్యుల నుంచి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు కోసం "సన్నీ" అనే పేరును పెట్టుకున్నాడు.