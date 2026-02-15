Nagarjuna : ధురంధర్ లో అవకాశంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన నాగార్జున, అసలు నిజం ఏంటంటే?
ధురంధర్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక, అందులో రెహమాన్ డకాయిట్ పాత్రలో అక్షయ్ ఖన్నా నటనకు దేశం మొత్తం ఫిదా అయిపోయింది. ఆ పాత్రలో ఆయన నటన ఒక బెంచ్మార్క్గా నిలిచింది. ఈ పాత్ర ముందుగా నాగార్జునకు వచ్చిందా? క్లారిటీ ఇచ్చిన కింగ్.
రణ్వీర్ సింగ్ను డామినేట్ చేసిన పాత్ర
రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన ధురంధర్ సినిమా.. ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ ను ఒక ఊపు ఊపేసింది. ఈ సినిమాలో హమ్జా పాత్రలో అద్భుతంగా నటించిన రణ్వీర్ సింగ్ను కూడా అక్షయ్ ఖన్నా తన నటనతో డామినేట్ చేశాడని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.
ధురంధర్ పై నాగార్జున కామెంట్స్
అక్షయ్ ఖన్నా కంటే ముందు రెహమాన్ డకాయిట్ పాత్రను నాగార్జునకే ఆఫర్ చేశారని ఇటీవల పుకార్లు వచ్చాయి. కొన్ని కారణాల వల్ల స్టార్ హీరో ఈ సినిమాను తిరస్కరించారని అన్నారు. అయితే, ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాగార్జున అసలు విషయం బయటపెట్టారు. తనకు ఆ పాత్రను ఆఫర్ చేశారా లేదా అనే దానిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. అలాగే 'ధురంధర్' సినిమాపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
క్లారిటీ ఇచ్చిన నాగార్జున..
రీసెంట్ గా బాలీవుడ్ హంగామాతో మాట్లాడుతూ, 'ధురంధర్'లో అక్షయ్ ఖన్నా చేసిన రెహమాన్ డకాయిట్ పాత్ర తనకు ఎప్పుడూ ఆఫర్ చేయలేదని నాగార్జున స్పష్టం చేశారు. ‘’అస్సలు లేదు. నాకు ఆ పాత్రను ఆఫర్ చేయలేదు, కానీ చేసి ఉంటే బాగుండేదనిపించింది. 'ధురంధర్' ఒక అద్భుతమైన సినిమా. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం నిజంగా అమోఘం' అని నాగార్జున అన్నారు.
నాగార్జున మాట్లాడుతూ...
100వ సినిమా షూటింగ్లో
అక్షయ్ ఖన్నా సినిమాలు..
అక్షయ్ ఖన్నా 'ధురంధర్' సీక్వెల్ అయిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్'లో రెహమాన్ డకాయిట్ పాత్రలో తిరిగి కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా మార్చి 19న విడుదల కానుంది. 'ధురంధర్ 2' తర్వాత అక్షయ్ చేతిలో 'మహాకాళి', 'ఇక్కా' సినిమాలు ఉన్నాయి.