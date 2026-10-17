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- Naga Vamsi: నేను చెబితే జనాలు తంతారు..ఆదర్శ కుటుంబం ట్రైలర్ లాంచ్, మూవీ రిలీజ్ డేట్ పై నాగవంశీ క్లారిటీ
Naga Vamsi: నేను చెబితే జనాలు తంతారు..ఆదర్శ కుటుంబం ట్రైలర్ లాంచ్, మూవీ రిలీజ్ డేట్ పై నాగవంశీ క్లారిటీ
వెంకటేశ్ నటిస్తున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ విడుదల తేదీపై నిర్మాత నాగవంశీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అక్టోబర్ 30న విడుదల చేసే ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ, తేదీని వెంకటేశ్ ప్రకటిస్తారని తెలిపారు.
విడుదల తేదీలపై నాగవంశీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
నిర్మాత నాగవంశీ తన సినిమాల విడుదల తేదీల విషయంలో ప్రేక్షకుల్లో నమ్మకం తగ్గిపోయిందని పరోక్షంగా అంగీకరించారు. వెంకటేశ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ సినిమా విడుదల ప్రణాళికల గురించి తాజాగా మాట్లాడిన ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఏదైనా విడుదల తేదీ ప్రకటించినా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదని పేర్కొన్నారు. దీంతో ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
విడుదల తేదీలు ప్రకటించి వాయిదా వేస్తున్నారనే విమర్శలు
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో సినిమాల విడుదల వాయిదా పడటం సాధారణమే. అయితే నాగవంశీ నిర్మాణంలో రూపొందుతున్న సినిమాల విడుదల తేదీల విషయంలో మాత్రం తరచూ చర్చ జరుగుతోంది. ఆయన సినిమాల విడుదల తేదీలను చాలా ముందుగానే ప్రకటించడం, ఆ తర్వాత పలుమార్లు వాయిదా వేయడం విమర్శలకు దారితీసింది. దీంతో ఆయన ప్రకటించే విడుదల తేదీలపై కొందరు ప్రేక్షకులు, సినీ అభిమానులు వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తున్నారు. ఈ పరిణామం నాగవంశీ విడుదల తేదీల ప్రకటనలపై ప్రేక్షకుల్లో ఏర్పడిన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తోంది.
అభిమానులు నన్ను కొట్టేస్తారు
‘ఆదర్శ కుటుంబం’ సినిమా విడుదల తేదీ విషయంలోనూ నెలకొన్న గందరగోళం నాగవంశీపై విమర్శలకు మరింత కారణమైంది. ఈ పరిస్థితిపై స్పందించిన ఆయన, “నేను ఏదైనా తేదీ ప్రకటిస్తే ప్రజలు నమ్మరు. అభిమానులు నన్ను కొట్టేస్తారు” అని అన్నారు. తన సినిమాల విడుదల తేదీల విషయంలో ప్రేక్షకుల్లో ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందో తనకు తెలుసని ఆయన మాటలు సూచిస్తున్నాయి. విడుదల తేదీలను ప్రకటించిన తర్వాత మార్పులు చోటుచేసుకోవడంపై వస్తున్న విమర్శల నేపథ్యంలో నాగవంశీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
అక్టోబర్ 30న విడుదల ?
వెంకటేశ్ నటిస్తున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ సినిమాను అక్టోబర్ 30న విడుదల చేసే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు నాగవంశీ సూచించారు. అయితే ఈ తేదీని ఆయన అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. విడుదల తేదీని తానే ప్రకటించే బదులు, కథానాయకుడు వెంకటేశ్ ఆ విషయాన్ని వెల్లడిస్తారని తెలిపారు. దీంతో అక్టోబర్ 30 తేదీ పరిశీలనలో ఉన్నప్పటికీ, అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా రావాల్సి ఉంది. సినిమా విడుదలపై స్పష్టత కోసం ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
ప్రేక్షకుల్లో విమర్శలు
తన సినిమాల విడుదల తేదీలను ప్రకటించిన తర్వాత మార్పులు చోటుచేసుకోవడంపై ప్రేక్షకుల్లో విమర్శలు ఉన్నాయని నాగవంశీ వ్యాఖ్యలు సూచిస్తున్నాయి. ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ విషయంలోనూ విడుదల తేదీపై స్పష్టత కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో ఆయన స్పందించారు. అక్టోబర్ 30న విడుదల చేసే ఆలోచన ఉందని చెప్పినప్పటికీ, తుది తేదీని వెంకటేశ్ ప్రకటిస్తారని స్పష్టం చేశారు. అధికారిక ప్రకటన వెలువడే వరకు ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.