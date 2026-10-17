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- Vishnu Priya: విష్ణుప్రియ గ్లామర్కు ఇంత డిమాండా? ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా భారీ మొత్తం, నిజమేనా
Vishnu Priya: విష్ణుప్రియ గ్లామర్కు ఇంత డిమాండా? ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా భారీ మొత్తం, నిజమేనా
తెలుగు యాంకర్ విష్ణుప్రియ ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ధర ₹399 అని టాక్ నడుస్తోంది. ఆమెకున్న 8,449 మంది సబ్స్క్రైబర్ల లెక్కన నెలకు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా? ఆ లెక్కల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
యాంకర్ విష్ణుప్రియ
బుల్లితెర యాంకర్ విష్ణుప్రియ భీమినేని తనదైన మాటల గారడీతో, చలాకీతనంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకుంది. టీవీ షోలతో పాటు రియాలిటీ షోలలో కూడా సందడి చేసిన ఈ బ్యూటీ, 'బిగ్బాస్ తెలుగు 8'లో అడుగుపెట్టాక మరింత క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ధర, దాని ద్వారా వస్తున్న ఆదాయం లెక్కలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
విష్ణుప్రియ ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ రేటు ఎంత?
సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే విష్ణుప్రియ, తన ఫొటోలు, వీడియోలతో పాటు పర్సనల్ లైఫ్ అప్డేట్స్ను అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్పెషల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ ఇస్తోందనే వార్త వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న అభిమానులకు ఆమె స్పెషల్ కంటెంట్ చూసే అవకాశం దక్కుతుంది.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, విష్ణుప్రియ ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్కు నెలకు ₹399 ఫీజు ఫిక్స్ చేశారట. సెలబ్రిటీలు తమ అభిమానులతో మరింత క్లోజ్గా ఉండటానికి, స్పెషల్ కంటెంట్ షేర్ చేయడానికి ఇలాంటి ఫీచర్లను వాడుకుంటున్నారు.
నెలకు ₹33 లక్షలకు పైగా ఆదాయం వస్తుందా?
విష్ణుప్రియ సబ్స్క్రిప్షన్కు సంబంధించి మరో ఆసక్తికరమైన విషయం కూడా చర్చల్లో ఉంది. కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఆమెకు దాదాపు 8,449 మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారట. ఈ నంబర్ను బట్టి ఆమె నెలవారీ ఆదాయం ఎంత ఉంటుందనే దానిపై లెక్కలు వేస్తున్నారు. ఒక సబ్స్క్రైబర్ నెలకు ₹399 చెల్లిస్తే, 8,449 మంది చెల్లించే మొత్తం ఇలా ఉంటుంది:
సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు: ₹399
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్య: 8,449
నెలవారీ అంచనా ఆదాయం: ₹33,71,151
నెట్టింట తెగ చర్చ
అంటే, ఈ లెక్కల ప్రకారం నెలకు సుమారు ₹33.71 లక్షల దాకా వసూలు కావొచ్చు. అందుకే విష్ణుప్రియ ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి నెట్టింట తెగ చర్చ జరుగుతోంది. అయితే, ఈ మొత్తం అంతా ఆమె జేబులోకే వెళ్తుందని అనుకోలేం. సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్య, ఫీజుల గురించి వస్తున్న వార్తలపై అధికారిక ప్రకటన లేదు. పైగా, ప్లాట్ఫామ్ కమీషన్, ట్యాక్స్లు, ఇతర కోతలు పోను ఆమె చేతికి వచ్చే మొత్తం వేరేలా ఉండొచ్చు.
యాంకర్ నుంచి రియాలిటీ షో స్టార్గా విష్ణుప్రియ జర్నీ
యాంకర్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన విష్ణుప్రియ, ఎన్నో టీవీ షోల ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా సుడిగాలి సుధీర్తో కలిసి చేసిన 'పోవే పోరా' షో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. ఆ తర్వాత పలు ఎంటర్టైన్మెంట్ షోలు, సినిమాల్లో కనిపించిన ఆమె, 'బిగ్బాస్ తెలుగు 8'లో పాల్గొని మరింత పాపులర్ అయింది.
ఇప్పుడు టీవీ షోలతో పాటు సోషల్ మీడియాను కూడా తన కెరీర్లో కీలక భాగంగా మార్చుకుంది. విష్ణుప్రియ ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు, ఆమె సంపాదన లెక్కలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. అయితే, సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్య, అసలు ఆదాయంపై క్లారిటీ వచ్చే వరకు ఈ లెక్కలను కేవలం అంచనాలుగానే చూడాలి.