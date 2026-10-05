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- Apoorva: 'దాన్ని మైంటైన్ చేస్తున్నావా అన్నాడు'.. ముకేశ్, అపూర్వ మధ్య పర్సనల్ కామెంట్స్ తో దద్దరిల్లిన హౌస్
Apoorva: 'దాన్ని మైంటైన్ చేస్తున్నావా అన్నాడు'.. ముకేశ్, అపూర్వ మధ్య పర్సనల్ కామెంట్స్ తో దద్దరిల్లిన హౌస్
బిగ్ బాస్ హౌస్ లో 29వ రోజు నామినేషన్స్ ప్రక్రియ జరిగింది. ఒకరిపై ఒకరు హౌస్ మేట్స్ రెచ్చిపోతూ నామినేట్ చేసుకున్నారు. అపూర్వ, ముకేశ్ మధ్య మాటల యుద్ధం తార స్థాయికి చేరింది.
Bigg Boss Telugu 10
బిగ్ బాస్ హౌస్ లో 29వ రోజు నామినేషన్స్ ప్రక్రియ జరిగింది. నామినేషన్స్ చేసే క్రమంలో ఇంటి సభ్యులు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. ముఖ్యంగా అపూర్వ, ముఖేష్ ఒకరిపై ఒకరు పర్సనల్ కామెంట్స్ చేసుకోవడం తో హౌస్ దద్దరిల్లింది.
ఆసక్తికరంగా నామినేషన్స్ ప్రక్రియ
వీళ్ళకి తోడు త్రిగుణ్, వర్షిణి కూడా బలంగా వాదనలు చేస్తూనామినేషన్స్ చేశారు. నామినేషన్స్ లో భాగంగా బిగ్ బాస్ చెప్పిన వాళ్ళు యాపిల్ ని ఒక బాక్స్ కింద దాచిపెట్టాలి. ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ ఇద్దరిని పిలిచి ఆ యాపిల్ ఎక్కడ ఉందో వెతికి దక్కించుకోవాలి అని అన్నారు. అలా ముందుగా యాపిల్ ని దక్కించుకున్నవాళ్ళు ఇద్దరిని నామినేట్ చేయొచ్చు. యాపిల్ దక్కించుకోని వాళ్ళు ఒకరిని మాత్రమే నామినేట్ చేయొచ్చు.
త్రిగుణ్ ని నామినేట్ చేసిన రామ్ ప్రసాద్
రామ్ ప్రసాద్, ముఖేష్ లలో రామ్ ప్రసాద్ యాపిల్ ని దక్కించుకున్నారు. దీనితో రామ్ ప్రసాద్ త్రిగుణ, అమన్ లని నామినేట్ చేశారు. త్రిగుణ్ గేమ్ లో ఓవర్ అగ్రెసివ్ అవుతున్నాడు అని నామినేట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ముకేశ్.. అపూర్వని నామినేట్ చేశారు. ఇద్దరి మధ్య మాటల యుద్ధం హద్దులు దాటింది. ఒకరిపై ఒకరు వ్యక్తిగత విషయాలని ప్రస్తావిస్తూ దూషణలకు దిగారు.
డిజాస్టర్ కెప్టెన్ అపూర్వ
అపూర్వ డిజాస్టర్ కెప్టెన్ అని ముఖేష్ అభివర్ణించాడు. అదే విధంగా కెప్టెన్ గా ఆమె పక్షపాతంతో వ్యవహరించింది అని ఆరోపించాడు, అపూర్వ కూడా తగ్గకుండా రెచ్చిపోయింది. ముకేశ్ కెప్టెన్ అయితే మరొకరు కెప్టెన్సీ చేశారు అంటూ పరోక్షంగా వర్షిణి గురించి ప్రస్తావించింది. నా గురించి ఎందుకు చెబుతున్నావు అంటూ వర్షిణి అపూర్వతో గొడవ పెట్టుకుంది. ముకేశ్ కూడా తనని వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాడని.. దాన్ని మైంటైన్ చేస్తున్నావా, ట్రైయాంగిల్ లవ్ స్టోరీనా అని నా గురించి రోహిత్ గురించి అన్నాడని అపూర్వ ఫైర్ అయింది.
నా లుక్స్ గురించి మాట్లాడింది
ఆ తర్వాత యాపిల్ ని త్రిగుణ్ దక్కించుకున్నాడు. త్రిగుణ్ కూడా అపూర్వని నామినేట్ చేశారు. అపూర్వ నా లుక్స్ గురించి మాట్లాడింది. కాబట్టి నేను కూడా ఆమె లుక్స్ గురించి మాట్లాడే లైసెన్స్ ఆమె నాకు ఇచ్చింది అంటూ సెటైరికల్ గా అపూర్వ ని నామినేట్ చేశాడు.