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- Naga Chaitanya: నాగ చైతన్య కొడితే కుంభస్థలమే, కానీ.. వృషకర్మ కోసం దిల్ రాజు రిస్క్, ఊహకందని ధర
Naga Chaitanya: నాగ చైతన్య కొడితే కుంభస్థలమే, కానీ.. వృషకర్మ కోసం దిల్ రాజు రిస్క్, ఊహకందని ధర
నాగచైతన్య వృషకర్మ సినిమా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక థియేట్రికల్ హక్కులను దిల్ రాజు భారీ ధరకు సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
వృషకర్మ హక్కులు దిల్ రాజు చేతికి
అక్కినేని నాగచైతన్య హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘వృషకర్మ’పై సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఈ సినిమా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల థియేట్రికల్ పంపిణీ హక్కులను ప్రముఖ నిర్మాత, పంపిణీదారుడు దిల్ రాజు సొంతం చేసుకున్నారు. తన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ సంస్థ ద్వారా ఆయన ఈ హక్కులను భారీ ధరకు దక్కించుకున్నట్లు సమాచారం. నాగచైతన్య కెరీర్లో కీలకమైన చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పంపిణీ హక్కుల ఒప్పందం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
డిసెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల
దర్శకుడు కార్తీక్ దండు తెరకెక్కిస్తున్న ‘వృషకర్మ’ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఎస్వీసీసీ, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. బాపినీడు ఈ సినిమాను సమర్పిస్తున్నారు. పురాతన రహస్యాలు, పౌరాణిక అంశాలు, ఉత్కంఠ కలిగించే కథాంశాల కలయికతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ప్రచార కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
నాగచైతన్యకు జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి
ఈ చిత్రంలో నాగచైతన్యకు జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. పురాణ నేపథ్యంతో కూడిన రహస్యాలు, సస్పెన్స్ ప్రధానంగా సాగే కథతో దర్శకుడు కార్తీక్ దండు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం వివరాలతో పాటు సినిమా కథాంశంపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
నాగచైతన్య కెరీర్లోనే అత్యధిక బడ్జెట్
‘వృషకర్మ’ నాగచైతన్య కెరీర్లోనే అత్యధిక బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న చిత్రంగా నిలుస్తోంది. అంతేకాకుండా, ఆయన కెరీర్లో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా ఈ సినిమాకు జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ వివరాలు సినీ వాణిజ్య వర్గాల్లో చిత్రంపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. అయితే ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్కు సంబంధించిన పూర్తి ఆర్థిక వివరాలను నిర్మాతలు అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.అందుతున్న సమాచారం మేరకు దిల్ రాజు వృషకర్మ థియేట్రికల్ హక్కుల కోసం దాదాపు 40 కోట్లు చెల్లించినట్లు తెలుస్తోంది. వృషకర్మ ఆసక్తికరమైన కాన్సెప్ట్ తో మైథాలజీ, మిస్టరీ ఉన్న అంశాలతో తెరకెక్కుతోంది. అందుకే నాగ చైతన్య ఈసారి కుంభస్ధలం కొట్టడం ఖాయం అని దిల్ రాజు ధీమాతో ఉన్నారు. ఆ నమ్మకంతోనే భారీ ధర పెట్టారు. అయితే ఇందులో రిస్క్ కూడా ఉంది. సినిమాకి బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ వస్తేనే అంత మొత్తం రికవరీ అవుతుంది.
ప్రచార కార్యక్రమాలకు చిత్ర బృందం సిద్ధం
విడుదలకు ముందుగా సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచేందుకు చిత్ర నిర్మాతలు విస్తృత ప్రచార కార్యక్రమాలను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే పంపిణీ హక్కుల ఒప్పందం, భారీ బడ్జెట్, ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అంశాలతో ‘వృషకర్మ’ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. డిసెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం నాగచైతన్య కెరీర్లో ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి.