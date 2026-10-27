Ramayana Movie Songs: రామాయణం పాటలపై వివాదం... ఏఆర్ రెహమాన్ కూల్ రిప్లై!
Ramayana Movie Songs: రామాయణం సినిమా పాటలపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న విమర్శలకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ తనదైన స్టైల్లో బదులిచ్చారు. ఆయన ఏమన్నారో ఇక్కడ చూద్దాం.
రామాయణం పాటలపై విమర్శలు
నితీష్ తివారి డైరెక్షన్లో భారీగా తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'రామాయణం: రైస్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్'. రీసెంట్గా ఈ సినిమా పాటలు రిలీజై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే రేపాయి. ముఖ్యంగా 'రావణ తాండవ్', 'మంగళ్ రంగ్' పాటల మ్యూజిక్పై ఒకవైపు ప్రశంసలు, మరోవైపు విమర్శలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ ఓపెన్గా మాట్లాడారు. సోషల్ మీడియా కామెంట్స్ చూసి బాధపడేకంటే, తన పనిపై ఫోకస్ పెట్టడమే ముఖ్యమని ఆయన చెప్పారు.
ఒక పాట వెనుక ఎంత కష్టం ఉంటుందో 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్' ఇంటర్వ్యూలో ఆయన వివరించారు. ఎన్నో ప్రయోగాలు, మార్పులు చేశాకే పాటను ఫైనల్ చేస్తామని, రిలీజ్ అయ్యాక ప్రతి కామెంట్ చదివేంత టైమ్, ఎనర్జీ తనకు లేవని రెహమాన్ స్పష్టం చేశారు.
"మేము ఎంతో కష్టపడి, ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాకే పాటలను రిలీజ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత జనాలు ఏమంటున్నారో చూసేంత ఎనర్జీ మిగలదు. నా పని నేను నిజాయితీగా చేశాను. జనాలు కచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారని నమ్ముతున్నాను" అని రెహమాన్ తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
రావణ తాండవ్ పాటకు రెస్పాన్స్
'రామాయణం' సినిమాలోని 'రావణ తాండవ్' పాట రిలీజైన కొత్తలో చాలా విమర్శలు ఎదుర్కొంది. కానీ రోజులు గడిచేకొద్దీ ఆ పాటను ఇష్టపడేవాళ్ల సంఖ్య పెరిగింది. ఇన్నేళ్ల తన మ్యూజిక్ కెరీర్లో రామాయణం లాంటి ఇతిహాసానికి పనిచేయడం చాలా స్పెషల్ అని రెహమాన్ చెప్పారు.
తాను పాత సినిమాలకు ఇచ్చిన మ్యూజిక్నే మళ్లీ ఇవ్వాలని కొందరు ఆశిస్తున్నారని ఆయన ఫీల్ అవుతున్నారు. 'రాక్స్టార్', 'స్లమ్డాగ్ మిలియనీర్' హిట్టయ్యాయని అదే స్టైల్లో కంటిన్యూ కాలేనని తేల్చి చెప్పారు. ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఎప్పుడూ కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉండాలని ఆయన అన్నారు.
ఒక నది ఎలాగైతే ఎప్పుడూ పారుతూనే ఉంటుందో, కళాకారులు కూడా కొత్త దారుల్లో ప్రయాణించాలి. ఒకే స్టైల్కు పరిమితం కాకుండా, కాలానికి తగ్గట్టు కొత్త మ్యూజిక్ ఇవ్వాలని రెహమాన్ చెప్పారు. రామాయణం పాటలను ఐదు భాషల్లో రెడీ చేయడం మరో స్పెషల్. భారతీయులందరికీ తెలిసిన కథలో తానూ ఒక భాగం కావడం సంతోషంగా ఉందని ఆయన అన్నారు.
మంగళ్ రంగ్ పాటకు వ్యతిరేకత
'మంగళ్ రంగ్' పాట రిలీజ్ అయ్యాక కూడా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే జరిగింది. ఈ పాటలో ఖవ్వాలీ మ్యూజిక్ టచ్ ఉందని కొందరు కామెంట్ చేశారు. రామాయణం లాంటి పౌరాణిక కథకు ఇలాంటి మ్యూజిక్ సెట్ అవుతుందా అని నెటిజన్లు ప్రశ్నించారు.
ఈ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తున్నారు. సినిమాలోని క్యారెక్టర్లు, మ్యూజిక్ గురించి అభిమానులు ఎప్పటికప్పుడు తమ అభిప్రాయాలు పంచుకుంటుండటంతో రిలీజ్కు ముందే సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెరిగాయి.
హన్స్ జిమ్మర్తో రెహమాన్ జోడీ
'రామాయణం' సినిమాకు సంబంధించి మరో పెద్ద హైలైట్ ఏంటంటే.. ఫేమస్ హాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హన్స్ జిమ్మర్తో ఏఆర్ రెహమాన్ చేతులు కలపడం. ఎప్పుడూ తనదైన స్టైల్లో మ్యూజిక్ ఇచ్చే రెహమాన్, ఈసారి ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో ఫేమస్ అయిన డైరెక్టర్తో కలిసి పనిచేస్తున్నారు.
సుమారు 14-15 ఏళ్ల క్రితం 'స్లమ్డాగ్ మిలియనీర్' సినిమాకు ఆస్కార్ వచ్చినప్పుడు, తనతో కలిసి పనిచేయాలని హన్స్ జిమ్మర్ రెహమాన్ను అడిగారట. కానీ అప్పుడు కాస్త రెస్ట్ తీసుకునే మూడ్లో ఉండి ఆ ఆఫర్ను రెహమాన్ వదులుకున్నారు.
ఇప్పుడు 'రామాయణం' కోసం జిమ్మర్తో కలిసి పనిచేసే ఛాన్స్ రావడం ఒక ఆశీర్వాదంగా రెహమాన్ భావిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆడియన్స్కు ఈ సినిమా రీచ్ అవ్వడానికి హన్స్ జిమ్మర్ పేరు బాగా హెల్ప్ అవుతుందని ఆయన నమ్ముతున్నారు.
దీపావళికి రిలీజ్ కానున్న ఫస్ట్ పార్ట్
నమిత్ మల్హోత్రా ప్రొడక్షన్లో, నితీష్ తివారి డైరెక్షన్లో వస్తున్న 'రామాయణం' సినిమా రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో రావణుడిగా యశ్, రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్ నటిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా ఫస్ట్ పార్ట్ను నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సెకండ్ పార్ట్ 2027 దీపావళికి థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇదిలా ఉంటే, ఏఆర్ రెహమాన్ తన 'వండర్మెంట్ టూర్' కోసం నవంబర్ 1న ముంబైలోని జియో వరల్డ్ గార్డెన్లో, నవంబర్ 21న ఢిల్లీలోని బ్యాక్యార్డ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో లైవ్ కాన్సర్ట్ చేయనున్నారు.
మొత్తానికి రామాయణం పాటలపై ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా, రెహమాన్ తన మ్యూజిక్ డెసిషన్స్ను బలంగా సమర్థించుకున్నారు. విమర్శలకు బదులిచ్చే కంటే, కొత్త ప్రయోగాలతో ముందుకు వెళ్లడమే తన స్టైల్ అని తేల్చి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా మ్యూజిక్ను, విజువల్ వండర్ను వెండితెరపై చూసేందుకు అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు.