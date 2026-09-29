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- Bigg Boss Telugu 10: కట్టలు తెచ్చుకున్న ముఖేష్, వర్షిణి రొమాన్స్.. పాపం దేబ్జానీ బకరా అయిపోయిందిగా
Bigg Boss Telugu 10: కట్టలు తెచ్చుకున్న ముఖేష్, వర్షిణి రొమాన్స్.. పాపం దేబ్జానీ బకరా అయిపోయిందిగా
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లో లవ్ ట్రాక్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ముఖేష్, వర్షిని సౌందరాజన్ మధ్య లేటేస్ట్ రొమాంటిక్ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. రచ్చ రచ్చ చేస్తోంది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లో ట్విస్ట్ లు టర్న్ లు
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 రోజు రోజుకి ఆసక్తికరంగా మారుతుంది. మూడు వారాల్లో అనేక ట్విస్ట్ లు, టర్న్ లు చోటు చేసుకున్నాయి. మొదటివారమే ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. రెండో వారం మళ్లీ ఒకరు వచ్చారు. మూడో వారం అనూహ్యంగా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన మిథిలేష్ రూ. 15 లక్షల సూట్కేసు తీసుకొని ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఇది మరింత క్రేజీ అని చెప్పొచ్చు. ఇక హౌజ్లో టాస్క్ లు హాట్ హాట్గా సాగుతున్నాయి. అయితే ఇందులో కంటెస్టెంట్ల రొమాన్స్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
బిగ్ బాస్ హౌజ్లో అదిరిపోయే లవ్ ట్రాక్
బిగ్ బాస్ హౌజ్లో లవ్ పెయిర్స్ కావడం సర్వసాధారణమే. గత సీజన్లో డీమాన్ పవన్, రీతూ చౌదరీ జోడీ కట్టారు. అలాగే కళ్యాణ్ పడాల, తనూజ మధ్య కూడా కొంత ట్రాక్ నడిచింది. అంతకు ముందు చాలా సీజన్లలో ఇలాంటి ట్రాక్లు నడిచాయి. ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు నడుస్తున్న ట్రాక్ షాకిచ్చేలా ఉంది. రొమాన్స్ పీక్ అనేలా ఉంది. పదులు సంఖ్యలో కెమెరాలు ఉన్నా కూడా కంటెస్టెంట్లు రెచ్చిపోతున్నారు. తాజాగా ముఖేష్, వర్షిణి మధ్య ట్రాక్ అలానే అనిపిస్తుంది. వీరిద్దరు ఒక టాస్క్ లో భాగంగా బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన ఆయుధాలను దొంగిలించి దాచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం రెండు టీములుగా విడిపోయారు.
ముఖేష్, వర్షిణి రొమాన్స్ పీక్
అందులో భాగంగా వర్షిణి ఆయుధాలు దాచుకుందని చెప్పి ఆమెని పట్టుకున్నాడు ముఖేష్. అయితే వీరిద్దరు మధ్య లవ్ ట్రాక్ స్టార్ట్ అయి చాలా రోజులే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆయుధాలను దొంగిలించే టాస్క్ లో మాత్రం తమ మధ్య బాండింగ్ ఏ రేంజ్కి వెళ్లిందో చూపించారు. వర్షిణిని వెనకాల నుంచి హగ్ చేసుకొని ఆమెని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ముఖేష్. అయితే ముఖేష్ని హగ్ని ఆమె కూడా పాజిటివ్గానే తీసుకుంది, ఆయనకు రియాక్ట్ అయిన తీరు చూస్తుంటే వీరిద్దరి మధ్య రొమాన్స్ చాలా దూరం వెళ్తుందనిపిస్తుంది. చివర్లో ముఖేష్ గట్టిగా హగ్ చేసుకొని వదిలేశాడు. ఇద్దరు గుసగుసలు పెట్టుకున్నారు.
ముఖేష్, వర్షిణి రొమాన్స్ పై ట్రోల్స్, మీమ్స్
అంతేకాదు పలు సందర్భాల్లోనూ ఈ ఇద్దరు క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యారు. గార్డెన్లో కలిసి పడుకున్నారు. వర్షం పడుతుంటే గొడుగు పట్టుకొని డ్యూయెట్లు పాడుకున్నారు. వర్షిణి ఒళ్లో ముఖేష్ పడుకున్నాడు. ఇలాంటివి చాలానే ఉన్నాయి. రియల్ లవ్ ట్రాక్ని తలపించేలా ఈ ఇద్దరి మధ్య రొమాన్స్ ఉండటం విశేషం. ఈ వీడియో క్లిప్లను కట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి బిగ్బాస్ లవర్స్ రచ్చ చేస్తున్నారు. మిగిలిన వాళ్లేమో టాస్క్ కోసం కొట్టాడుకుంటుంటే, వీరిద్దరేమో రొమాన్స్ చేసుకుంటున్నారని పోస్ట్ లు పెడుతున్నారు. మరికొందరేమో.. ఇలా తెగించారేంటి? అని, వామ్మో ఇది పీక్ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా రొమాన్స్ తో ముఖేష్, వర్షిణి ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచారు. వీరి కంటెంట్ వైరల్గా మారింది.
దేబ్జానీ బకరా అయ్యిందా?
ఇదిలా ఉంటే ఈ విషయంలో దేబ్జానీ బకరా అయ్యింది. ఆమె మొదట్నుంచి ముఖేష్తో ట్రాక్ నడిపిద్దామని ప్లాన్ చేసింది. తనకు ముఖేష్ అంటే ఇష్టమని చెప్పింది. ఆ ఇష్టాన్ని చెబుదామనుకుంటే, వాడు రావడం లేదని, అటు వైపు పులిహోర కలుపుతున్నాడు, ఇటు వైపు పులిహోర కలుపుతున్నాడని, నా వద్దకు మాత్రం రావడం లేదని నాగార్జున ముందే చెప్పాడు. అంతేకాదు ముఖేష్.. వర్షిణితో కలిసి స్విమ్మింగ్ ఫూల్లో స్విమ్ చేసినప్పుడు కూడా తన ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ముఖేష్ తనకు అన్యాయం చేస్తున్నాడని వెల్లడించింది. అయినా ఆమెని పట్టించుకోలేదు ముఖేష్. వర్షిణితోనే పులిహోర కలుపుతున్నాడు. ఇప్పుడు అది వేరే స్థాయికి వెళ్లినట్టు తాజా కంటెంట్ చూస్తుంటే తెలుస్తోంది. మరి ఈ ట్రాక్ ఎటు వెళ్తుందో చూడాలి.