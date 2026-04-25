Horror Movie: పాతికేళ్ల క్రితం వచ్చిన హర్రర్ మూవీ ఇది, ఒంటరిగా చూసే ధైర్యం చేయద్దు
Horror Movie: ఓటీటీలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది 24 ఏళ్ల నాటి క్లాసిక్ హర్రర్ మూవీ. ఒక పాత మ్యూజిక్ కాలేజ్, ఒక అజ్ఞాత ఆత్మ, వీడని మిస్టరీని పెంచే లవ్ స్టోరీ.. సినీ ప్రియులకు పండగే ఈ సినిమా. మిస్టరీ వీడాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే !
కాలేజీ గోడల వెనుక దాగి ఉన్నరహస్యం.. దేవదూతన్ ఎందుకు చూడాలంటే?
ప్రస్తుతం డిజిటల్ యుగంలో ఓటీటీలు పాత సినిమాలకు కొత్త జీవం పోస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హర్రర్, మిస్టరీలతో వచ్చే సినిమాలకు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఈ క్రమంలోనే సుమారు 24 ఏళ్ల క్రితం విడుదలైన ఒక మలయాళ చిత్రం ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులను సైతం అలరిస్తోంది. అదే మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ నటించిన 'దేవదూతన్'. 2000వ సంవత్సరంలో విడుదలైన ఈ చిత్రం, అప్పట్లో ఒక సంచలనం. ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులోకి రావడంతో మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
మ్యూజిక్ కాలేజీలో అంతుచిక్కని మ్యూజిక్ మిస్టరీ
ఈ సినిమా కథ ఒక పాత మ్యూజిక్ కాలేజీ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. విశాలమైన భవనం, చీకటి నిండిన కారిడార్లు, పాతకాలపు వస్తువులతో ఆ కాలేజీ చూస్తుంటేనే ఏదో తెలియని భయం కలుగుతుంది. అక్కడికి విశాల్ కృష్ణమూర్తి (మోహన్ లాల్) అనే ఒక ప్రసిద్ధ సంగీత విద్వాంసుడు వస్తాడు. అతను వచ్చినప్పటి నుండి ఆ భవనంలో వింత వింత సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఎవరూ లేని గదుల నుండి సంగీతం వినిపించడం, అజ్ఞాత శక్తుల కదలికలు అతడిని కలవరపెడతాయి. అసలు ఆ కాలేజీకి, అక్కడ వినిపించే సంగీతానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి అన్నదే ఈ సినిమా ప్రధానాంశం.
భయం పెడుతూనే.. అద్భుతమైన నేపథ్య సంగీతం
సాధారణంగా హర్రర్ సినిమాలంటే దెయ్యాలు అకస్మాత్తుగా వచ్చి భయపెట్టడం చూస్తుంటాం. కానీ దేవదూతన్ సినిమా స్టైలే వేరు. దర్శకుడు సిబి మలయిల్ భయాన్ని చూపించడానికి విజువల్స్ కంటే ఎక్కువగా సౌండ్, సైలెంట్ ను వాడుకున్నారు. విద్యాసాగర్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసింది. ఒక ఆత్మ తన బాధను సంగీతం ద్వారా ఎలా వ్యక్తపరుస్తుంది అనేది చాలా ఎమోషనల్గా, అదే సమయంలో వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా చిత్రీకరించారు. ప్రతి సీన్ లోనూ సస్పెన్స్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది.
ప్రతి ఫ్రేమ్ ఒక మిస్టరీ.. అద్భుతమైన మేకింగ్
ఈ సినిమా నిడివి 2 గంటల 38 నిమిషాలు ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. పాత కాలేజీ భవనాన్ని చూపించిన విధానం, లైటింగ్, కెమెరా యాంగిల్స్ ప్రేక్షకుడిని ఆ కాలేజీలోనే ఉన్నామా అన్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. ఒక మ్యూజికల్ హర్రర్ థ్రిల్లర్ గా దీనిని తెరకెక్కించిన తీరు ప్రశంసనీయం. కథ ముందుకు సాగే కొద్దీ, ఒక విఫల ప్రేమకథ, దాని వెనుక ఉన్న విషాదకరమైన నిజాలు బయటపడటం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది. అందుకే ఇది కేవలం హర్రర్ సినిమా మాత్రమే కాదు, ఒక గొప్ప క్లాసిక్ అని చెప్పొచ్చు.
ఓటీటీలో ఎందుకు ట్రెండ్ అవుతోంది?
ప్రస్తుత తరం ప్రేక్షకులకు కేవలం గ్రాఫిక్స్ తో కూడిన హర్రర్ సినిమాలు మాత్రమే తెలుసు. కానీ సహజమైన వాతావరణంలో, కేవలం స్క్రీన్ ప్లే, మ్యూజిక్ తో భయపెట్టే సినిమాలు చాలా అరుదు. దేవదూతన్ లోని ఆ ఫ్రెష్నెస్ వల్లే ఇప్పుడు యూత్ ఈ సినిమాను ఎగబడి చూస్తున్నారు. పైగా మోహన్ లాల్ నటన ఈ సినిమాకు మరో పెద్ద ఎసెట్. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, లైట్లు ఆర్పేసి ఈ సినిమా చూస్తే వచ్చే కిక్కు వేరు. మీరు కూడా ఒక మంచి మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కోసం వెతుకుతుంటే, ఈ వీకెండ్ కి దేవదూతన్ బెస్ట్ ఛాయిస్. ప్లాన్ చేసుకోండి మరి.