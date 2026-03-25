Drishyam 3 Postponed: `దృశ్యం 3` వాయిదా, కొత్త విడుదల తేదీ ఇదే.. ఆ సునామీనే కారణమా?
మోహన్ లాల్, మీనా జంటగా నటించిన `దృశ్యం 3` సినిమా వాయిదా పడింది. ఏప్రిల్ 2న రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ చిత్రాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్టు మోహన్ లాల్ ప్రకటించారు. కొత్త డేట్ ఇచ్చారు.
'దృశ్యం 3' వాయిదా
దృశ్యం 3 విడుదల తేదీని వాయిదా వేసినట్లు సూపర్స్టార్ మోహన్లాల్ అధికారికంగా ధృవీకరించారు. `గతం ఎప్పుడూ నిశ్శబ్దంగా ఉండదు... అది కేవలం వేచి చూస్తుంది. జార్జ్కుట్టి వస్తున్నాడు` అని సోషల్ మీడియాలో రాశారు. దీంతో పాటు కొత్త విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించారు.
'దృశ్యం 3' మొదట అనుకున్న రిలీజ్ ఇదే
మొదట ఈ మలయాళ థ్రిల్లర్ చిత్రం ఏప్రిల్ 2, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పుడు నిర్మాతలు దీని విడుదలను వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించారు. దీంతో అభిమానులు మరికొంత కాలం వెయిట్ చేయాల్సిందే.
ఇప్పుడు 'దృశ్యం 3' ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
ఇప్పుడు దృశ్యం 3 ప్రపంచవ్యాప్తంగా మే 21, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మోహన్లాల్ తన X పోస్ట్లో ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు. ఆ రోజు మోహన్లాల్ తన 66వ పుట్టినరోజు జరుపుకోనుండటం విశేషం. అందుకే ఈ విడుదల తేదీ మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది.
The past never stays silent…it only waits.
Georgekutty arrives, May 21st 2026.#Drishyam3 | Worldwide Release @jeethu4ever@antonypbvr@KumarMangat@jayantilalgada@AbhishekPathakk#MeenaSagar@aashirvadcine@PanoramaMovies@PenMovies@ram_rampagepix@Rajeshmenon1969… pic.twitter.com/2r8KCVe98U
— Mohanlal (@Mohanlal) March 23, 2026
'దృశ్యం 3' ఎందుకు వాయిదా పడింది?
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ సునామీ కారణంగానే 'దృశ్యం 3'ని వాయిదా వేశారని అంచనా. 'ధురంధర్ 2'తో పాటు విడుదలైన పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్' నష్టపోయింది. గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని ఉద్రిక్తతలే వాయిదాకు కారణమని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
'దృశ్యం 3' తారాగణం
ఈ చిత్రానికి జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మోహన్లాల్తో పాటు మీనా, అన్సిబా హసన్, ఎస్తర్ అనిల్, ఆశా శరత్, సిద్ధిఖీ, మురళీ గోపి, కేబీ గణేష్ కుమార్ నటిస్తున్నారు. 2013లో ప్రారంభమైన దృశ్యం ఫ్రాంచైజీ కథనంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది. దృశ్యం 2 (2021) కూడా భారీ విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు మూడో భాగం అదే సస్పెన్స్తో రాబోతోంది.