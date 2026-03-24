- Dhurandhar 2: అతిక్ అహ్మద్కి ఉగ్రవాదులతో లింక్లు.. సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన డీజీపీ, వామ్మో ఇంత జరిగిందా ?
Dhurandhar 2: అతిక్ అహ్మద్కి ఉగ్రవాదులతో లింక్లు.. సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన డీజీపీ, వామ్మో ఇంత జరిగిందా ?
ధురంధర్ 2 సినిమాలో సలీమ్ సిద్ధిఖీ నటించిన అతిక్ అహ్మద్ పాత్ర ఇప్పుడు చర్చనీయాంశం అవుతుంది. ఆయనకు నిజంగానే ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలున్నాయని డీజీపీ చెప్పడం షాకిస్తోంది.
బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్మురేపుతున్న ధురంధర్ 2
క్రిమినల్ నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన అతిక్ అహ్మద్ జీవితం, అతని చీకటి సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ (Dhurandhar: The Revenge) సినిమా ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టిస్తోంది. బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. ఇప్పటికే ఇది రూ.800కోట్లకుపైగా కలెక్షన్లని సాధించింది. మార్చి 19న విడుదలైన ఈ చిత్రం, బాక్సాఫీస్ వద్ద కంటే వివాదాల్లోనే ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది.
అతిక్ అహ్మద్ పాత్ర వివాదం
సలీమ్ సిద్ధిఖీ నటించిన అతిక్ అహ్మద్ పాత్ర ఇప్పుడు చర్చనీయాంశం అవుతుంది. ఈ పాత్ర రియల్ లైఫ్ లీడర్ అతిక్ అహ్మద్ జీవితాన్ని ఆధారంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆయనకు పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదులతో కనెక్షన్ ఉన్నాయట. తాజాగా ఉత్తర ప్రదేశ్ మాజీ డీజీపీ ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. సినిమాలో అతిక్ అహ్మద్కు పాకిస్థాన్ గూఢచారి సంస్థ ISI, ఉగ్రవాద సంస్థ లష్కరే తోయిబాతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు చూపించారు. ఇది కేవలం ఒక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ తీసిన `ప్రచార చిత్రం` (Propaganda) అని, అతిక్ కుటుంబ సభ్యులు, కొందరు రాజకీయ నాయకులు మండిపడుతున్నారు.
నిజాలు బయటపెట్టిన మాజీ డీజీపీ విక్రమ్ సింగ్
అయితే, ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ డీజీపీ విక్రమ్ సింగ్ ఈ ఆరోపణలను సమర్థించారు. అతిక్ గ్యాంగ్ (IS-277)కు డ్రోన్ల ద్వారా పాకిస్థాన్ నుండి ఆయుధాలు అందేవని, అతని ఇంట్లో పాక్ తయారీ తూటాలు దొరికాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. సినిమాలో అతిక్ అహ్మద్, అతని సోదరుడు అష్రఫ్ జైలులో ఉండి కూడా విలాసవంతమైన జీవితం గడిపినట్లు చూపించారు. వాస్తవానికి, 2023లో వెలుగులోకి వచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం అష్రఫ్ కోసం పీలిభీత్ నుండి ప్రత్యేకంగా చికెన్ బిర్యానీ జైలుకు వచ్చేది. దీనికి సహకరించిన జైలు సిబ్బందిని, బిర్యానీ సరఫరా చేసిన వారిని అప్పట్లో పోలీసులు అరెస్ట్ కూడా చేశారు.
కసబ్కి బిర్యానీని ఖండించిన అధికారి
ఈ సినిమా చర్చల నేపథ్యంలో ముంబై దాడుల ఉగ్రవాది అజ్మల్ కసబ్ పేరు కూడా వినిపిస్తోంది. కాంగ్రెస్ హయాంలో కసబ్కు జైల్లో బిర్యానీ వడ్డించారని రాజకీయ విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. అయితే, మాజీ ఐపీఎస్ అధికారిణి మీరన్ చద్దా బోర్వాంకర్ తన పుస్తకంలో దీనిని ఖండించారు. కసబ్కు ఎప్పుడూ స్పెషల్ డిష్లు ఇవ్వలేదని, అది కేవలం ఒక ప్రచారం మాత్రమేనని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఏప్రిల్ 15, 2023న ప్రయాగ్రాజ్లో మీడియా ముందే అతిక్ అహ్మద్, అతని సోదరుడు అష్రఫ్లను దుండగులు కాల్చి చంపిన ఘటన దేశాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. సినిమాలో ఈ సీన్ను అత్యంత సహజంగా చిత్రీకరించడం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
నిజాలు నిర్భయంగా చూపించారు
సినిమా విషయంలో జనాల నుంచి పాజిటివ్ రియాక్షన్ వస్తోంది. `నిజాలను నిర్భయంగా చూపించారు` అని కొందరు, మరోవైపు `రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం చరిత్రను వక్రీకరించారు` అని మరికొందరు భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, 'ధురంధర్' సినిమా ఉత్తరప్రదేశ్ నేర చరిత్రలోని ఒక చీకటి అధ్యాయాన్ని మళ్ళీ చర్చకు పెట్టింది. ఈ చర్చ హాట్ టాపిక్ అవుతుంది. అదే సమయంలో మూవీ బాక్సాఫీసుని షేక్ చేస్తోంది. రణ్వీర్ సింగ్, సంజయ్ దత్, అక్షయ్ ఖన్నా, ఆర్ మాధవన్, సారా అర్జున్, అర్జున్ రాంపాల్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన `ధురంధర్ 2` చిత్రానికి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు.