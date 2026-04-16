సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ 173వ సినిమాకు సంబంధించి డైరెక్టర్లు వరుసగా మారుతుండటం కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కమల్ హాసన్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి మొదట సుందర్ సి, ఆ తర్వాత సిబి చక్రవర్తి తప్పుకున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీని వెనుక అసలు కారణం ఏంటి?
రజినీకాంత్ సినిమాకు ఏమయ్యింది?
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ 173వ సినిమా వ్యవహారం ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. సినిమా ఇంకా మొదలుకాకముందే, డైరెక్టర్లు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఎందుకు తప్పుకుంటున్నారనే దానిపై రకరకాల వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ సినిమాను లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ తన సొంత బ్యానర్ 'రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్' పై నిర్మిస్తున్నారు. రజినీ హీరోగా, కమల్ నిర్మాతగా సినిమా అనగానే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ, ఈ ప్రాజెక్ట్ చుట్టూ జరుగుతున్న మార్పులు అభిమానులను గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నాయి.
సుందర్ సి ఎందుకు తప్పుకున్నాడు?
మొదట ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రముఖ దర్శకుడు సుందర్ సి డైరెక్ట్ చేస్తారని అనౌన్స్ చేశారు. . కమర్షియల్ హిట్స్ ఇవ్వడంలో సుందర్ సి దిట్ట. ఆయనైతే రజినీ అభిమానులకు కావాల్సిన పక్కా మాస్ సినిమా ఇస్తారని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ, ఏమైందో ఏమో, ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి సైలెంట్గా తప్పుకున్నారని వార్తలొచ్చాయి. ఈ నిర్ణయానికి కారణాలు ఏంటనేది బయటకు రాకపోవడంతో అంతా నిరాశ చెందారు.
ఇంకా ఫైనల్ కాలేదా..?
సుందర్ సి తర్వాత, యంగ్ డైరెక్టర్ సిబి చక్రవర్తి పేరు తెరపైకి వచ్చింది. కొత్త తరం ఆలోచనలతో సినిమా తీస్తారని, ఇది సినిమాకు ప్లస్ అవుతుందని భావించారు. కానీ, లేటెస్ట్ సమాచారం ప్రకారం, సిబి చక్రవర్తి కూడా ఈ సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేశారని టాక్ నడుస్తోంది. దీంతో అసలు ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఎవరనేది ఇంకా ఫైనల్ కాలేదనే ఫీలింగ్ కలుగుతోంది.
ఒకే సినిమాకు ఇంతమంది డైరెక్టర్లు మారడంపై ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. ఈ గందరగోళం మధ్య, ఇప్పుడు దర్శకుడు అశ్వత్ మారిముత్తు 'తలైవర్ 173' సినిమాను డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారని అంటున్నారు. గతంలో మంచి విజయాలు అందుకున్న అశ్వత్, తన కొత్త ఆలోచనలతో ఈ సినిమాకు న్యాయం చేయగలడని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
అధికారిక ప్రకటన ఎప్పుడు?
ఈ సినిమాలో ఇంత తరచుగా మార్పులు జరగడానికి నిర్మాత కమల్ హాసన్ పెడుతున్న కఠినమైన కండిషన్లే కారణమని కోలీవుడ్ వర్గాల్లో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ విషయంపై చిత్ర బృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ మార్పులు ఇక్కడితో ఆగుతాయా లేక ఇంకా కొనసాగుతాయా అనేది చూడాలి.