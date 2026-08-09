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- Ilaiyaraaja: మణిరత్నంను మెప్పించిన స్విమ్మింగ్ పూల్ సాంగ్ ఇలయరాజా చేసిన మ్యాజిక్ ఏంటంటే?
Ilaiyaraaja: మణిరత్నంను మెప్పించిన స్విమ్మింగ్ పూల్ సాంగ్ ఇలయరాజా చేసిన మ్యాజిక్ ఏంటంటే?
Ilaiyaraaja: ఇసైజ్ఞాని ఇళయరాజా అంటేనే కొత్తదనం. అలాంటిది, మణిరత్నం 'అగ్ని నక్షత్రం' సినిమా కోసం ఆయన స్వరపరిచిన ఒక అద్భుతమైన మెలోడీ పాట వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
ఇళయరాజా చేసిన ప్రయోగం..
సినిమాల్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ సీన్స్ అనగానే అందరికీ గ్లామర్, ఫాస్ట్ బీట్ పాటలే గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఇసైజ్ఞాని ఇళయరాజా దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఆలోచించారు. స్విమ్మింగ్ పూల్ నేపథ్యంలో ఒక సున్నితమైన మెలోడీ పాటను సృష్టించి, ప్రేక్షకుల మనసులో చెరగని ముద్ర వేశారు. మణిరత్నం దర్శకత్వంలో 1988లో వచ్చిన 'అగ్ని నక్షత్రం' సినిమాలో కార్తీక్, ప్రభు లాంటి స్టార్ హీరోలు నటించారు. ఈ సినిమా అప్పట్లో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది.
సున్నితమైన సంగీతంతో
ఈ చిత్రంలో విజయకుమార్, అమల, నిరోషా లాంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. దీనికి ఇళయరాజా సంగీతం అందించారు. సినిమాలోని అన్ని పాటలను కవి వాలి రాశారు. ఈ చిత్రంలోని 'ఒరు పూంగావనం' పాట ఇప్పటికీ సంగీత ప్రియులు ఇష్టపడే మెలోడీలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా కార్తీక్, నిరోషాల మధ్య చిత్రీకరించిన ఈ పాట, దాని విజువల్స్, సున్నితమైన సంగీతంతో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
ట్రెండ్ను మార్చిన ఇళయరాజా
ఈ పాట పుట్టుక వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. సినిమాలో స్విమ్మింగ్ పూల్ నేపథ్యంలో ఒక పాట కావాలని దర్శకుడు మణిరత్నం అడిగారట. అప్పుడు ఇళయరాజా రొటీన్ కమర్షియల్ పద్ధతిలో కాకుండా భిన్నంగా ప్రయత్నించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. "స్విమ్మింగ్ పూల్లో పాట అంటే కచ్చితంగా ఫాస్ట్ లేదా గ్లామరస్ సాంగ్ అయి ఉండాలా?" అని ఆలోచించి, ఆ సీన్కు ఒక స్లో మెలోడీని కంపోజ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యారట.
బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన పాట
అలా స్వరపరిచిన ట్యూన్ దర్శకుడికి నచ్చుతుందో లేదోనని అనుమానం ఉన్నప్పటికీ, ఆ పాట సినిమాలో చోటు దక్కించుకుని భారీ విజయం సాధించింది. వాలి రాసిన అందమైన సాహిత్యం, ఇళయరాజా అందించిన మధురమైన సంగీతం కలగలిసిన 'ఒరు పూంగావనం' పాట, కాలాలు మారినా ప్రేక్షకుల ప్లేలిస్ట్లో ఇప్పటికీ స్థానం సంపాదించుకుంది. ఆ తర్వాత 'కాంచన' సినిమాలో కూడా ఈ పాటను వాడారు. నటి కోవై సరళ చేసిన కామెడీ సీన్ ద్వారా ఈ పాట మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. స్విమ్మింగ్ పూల్ + స్లో మెలోడీ అనే ఈ విభిన్నమైన కాంబినేషన్ను సినిమాకు అందించిన ఈ పాట, ఇళయరాజా సంగీత ఆలోచనలు ఎంత ప్రత్యేకంగా ఉంటాయో చెప్పడానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ.