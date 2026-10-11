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- Mamitha Baiju Salary: ఒకప్పుడు లక్షల్లో.. ఇప్పుడు కోట్లలో.. మమితా బైజు రెమ్యునరేషన్ ఎంతో తెలుసా?
Mamitha Baiju Salary: ఒకప్పుడు లక్షల్లో.. ఇప్పుడు కోట్లలో.. మమితా బైజు రెమ్యునరేషన్ ఎంతో తెలుసా?
Mamitha Baiju Salary: ప్రేమలు సినిమాతో సౌత్ ఇండియాలో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న మమితా బైజు.. 'బెత్లహేమ్ కుటుంబ యూనిట్'తో పాన్ ఇండియా హీరోయిన్ అయిపోయింది. మరి ఇప్పుడు ఒక్కో సినిమాకు ఆమె ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటుందో తెలుసా?
మమితా బైజు క్యూట్ లుక్స్
మలయాళ ఇండస్ట్రీలో యంగ్ హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మమితా బైజు.. ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ భాషల్లోనూ ఫుల్ క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా 2024లో వచ్చిన 'ప్రేమలు' సినిమా ఆమె కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. అందులో రీను క్యారెక్టర్ చేసి కుర్రాళ్ల మనసు దోచేసింది.
మమితా బైజు కెరీర్ గ్రాఫ్
ప్రేమలు హిట్ అయ్యాక మమితాకు వరుస ఆఫర్లు క్యూ కట్టాయి. అంతకుముందు 'ఆపరేషన్ జావా', 'ఖో ఖో', 'సూపర్ శరణ్య' లాంటి సినిమాలు చేసినా.. 'ప్రేమలు' సినిమానే ఆమెను జనాలకు బాగా దగ్గర చేసింది. మలయాళం దాటి ఇతర భాషల్లోనూ ఆమె బిజీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆమె రెమ్యునరేషన్ గురించే ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ నడుస్తోంది.
ప్రేమలు సినిమాకు మమితా రెమ్యునరేషన్
'ప్రేమలు' సినిమా కోసం మమితా బైజు కేవలం రూ.8 లక్షల రెమ్యునరేషన్ తీసుకుందట. ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో ఆమె మార్కెట్ వాల్యూ అమాంతం పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా కోలీవుడ్లో ఆమెకు వరుస అవకాశాలు రావడం ఆమె రేంజ్ పెరిగిందనడానికి నిదర్శనం.
సూర్య సినిమాలో మమితా బైజు
విజయ్ నటించిన 'జననాయకన్', ధనుష్తో 'కర', సూర్యతో 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' లాంటి క్రేజీ ప్రాజెక్టుల్లో మమితా నటిస్తోంది. అలాగే ప్రదీప్ రంగనాథన్తో కలిసి చేసిన 'డ్యూడ్' సినిమా కూడా తమిళంలో ఆమెకు మంచి ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసింది.
బెత్లహేమ్ కుటుంబ యూనిట్ సక్సెస్
రీసెంట్గా మలయాళంలో రిలీజైన 'బెత్లహేమ్ కుటుంబ యూనిట్' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ భారీ సక్సెస్ మమితా బైజును ఏకంగా పాన్ ఇండియా హీరోయిన్గా మార్చేసిందని చెప్పొచ్చు.
మమితా బైజు రెమ్యునరేషన్
2026 ఆగస్టులో వచ్చిన న్యూస్ ప్రకారం.. మమితా బైజు ఇప్పుడు ఒక్కో సినిమాకు భారీగా డిమాండ్ చేస్తోంది. తెలుగు, తమిళ సినిమాల కోసం ఆమె ఏకంగా రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.3 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ అడుగుతోందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది.