Anirudh Kavya: కావ్యతో అనిరుధ్ క్యూట్ మూమెంట్స్.. మరిన్ని వెడ్డింగ్ ఫోటోస్ ఇవిగో
కొత్త జంట అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ తమ పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన మరికొన్ని అందమైన ఫోటోలను పంచుకున్నారు. 'నా ఫేవరెట్ మ్యాజిక్' అనే క్యాప్షన్తో అనిరుధ్ పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్గా మారింది.
'నా ఫేవరెట్ మ్యాజిక్' అనే క్యాప్షన్
కొత్త జంట అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ తమ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన మరికొన్ని అందమైన ఫోటోలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ కొత్త ఫోటోలలో, వారిద్దరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ, రొమాంటిక్ మూమెంట్స్, స్టైలిష్ లుక్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ క్యూట్ జంటకు అభిమానులు ప్రేమతో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అనిరుధ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో 'నా ఫేవరెట్ మ్యాజిక్' అనే క్యాప్షన్తో ఈ ఫోటోలను అప్లోడ్ చేశారు.
హైలైట్గా నిలిచిన క్యూట్ జంట రొమాంటిక్ క్షణాలు
కావ్యతో ఉన్న పలు ఫోటోలను అనిరుధ్ షేర్ చేశారు. ఆ చిత్రాల్లో ఈ జంట చిరునవ్వులతో ఎంజాయ్ చేయడం చూడొచ్చు. కొన్ని ఫోటోల్లో ఇద్దరూ చేతులు పట్టుకుని నడుస్తున్నారు. వారి పార్టీ డ్రెస్సులు అభిమానులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి.
అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షల వెల్లువ
నవంబర్ 11న గ్రీస్లో అనిరుధ్, కావ్యల వివాహం చాలా సింపుల్గా జరిగింది. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే ఈ పెళ్లికి హాజరయ్యారు. పెళ్లి ఫోటోలు ఆన్లైన్లో వైరల్ అయినప్పటి నుంచి, అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ పెళ్లి ముచ్చట ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. తమ ఫేవరెట్ జంట కొత్త జీవితానికి ఫ్యాన్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నారు.