Malavika Mohanan: రజనీ, మోహన్లాల్, విజయ్... ఆ ముగ్గురు సూపర్ స్టార్ల సీక్రెట్ బయటపెట్టిన హీరోయిన్
ఇండియాన్ సినిమా సూపర్ స్టార్లు రజనీకాంత్, మోహన్లాల్, దళపతి విజయ్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది స్టార్ హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్. ఇంతకీ ఆమె వెల్లడించిన ఆ సీక్రెట్ ఏంటి?
దూసుకుపోతున్న మాళవికా మోహనన్
సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేర్లలో మాళవిక మోహనన్ ఒకరు. ఈమె కేవలం తన అందంతోనే కాకుండా, నటనతో కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. సినిమా రంగంలోని దిగ్గజాలతో పనిచేసే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఆమె చాలా చిన్నవయసులోనే సాధించింది.
ముగ్గురు స్టార్స్ గురించి ఏమన్నదంటే?
రీసెంట్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాళవిక.. సూపర్ స్టార్లు రజనీకాంత్, మోహన్లాల్, దళపతి విజయ్ గురించి మాట్లాడారు. ఈ గొప్ప నటుల నుంచి తాను నేర్చుకున్న అత్యంత విలువైన పాఠం 'వృత్తి నైపుణ్యం' (ప్రొఫెషనలిజం), 'సమయ పాలన' అని ఆమె గర్వంగా చెప్పారు.
రజినీకాంత్ గురించి?
మాళవిక మోహనన్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్తో కలిసి 'పేట' సినిమాలో నటించారు. రజనీకాంత్ గురించి ఆమె మాట్లాడుతూ, "తలైవా స్టార్డమ్ ఏంటో ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసు. కానీ సెట్లో ఆయన ప్రవర్తించే తీరు నిజంగా అద్భుతం. ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా, షూటింగ్కు ఎప్పుడూ ఆలస్యంగా రారు. తన వల్ల షూటింగ్ ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలస్యం కాకూడదనేది ఆయన ఆలోచన. సెట్లో ఆయన చూపించే వినయం, క్రమశిక్షణ మాకు పెద్ద పాఠం," అని మాళవిక గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఇద్దరిలో ఒకే రకమైన లక్షణాలు..
మలయాళ చిత్రసీమ మ్యాజిషియన్ మోహన్లాల్, తమిళ ఇండస్ట్రీ మాస్ హీరో దళపతి విజయ్తో కూడా మాళవిక పనిచేశారు. ఇద్దరిలో ఒకే రకమైన లక్షణాన్ని గమనించానని చెప్పారు. "విజయ్ సర్ అయినా, మోహన్లాల్ సర్ అయినా.. వాళ్లు తమ పనిని ఎంతగా ప్రేమిస్తారంటే, సెట్లో సమయం వృధా చేయడాన్ని అస్సలు ఇష్టపడరు. 'నో డిలేస్, నో వేస్టింగ్ టైమ్'—ఇదే వాళ్ల మంత్రం. సెట్కి వచ్చిన వెంటనే పనిలో మునిగిపోతారు. వాళ్ల ఈ గుణమే వాళ్లను అంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లింది," అని మాళవిక వివరించారు.
వారి నుంచి ఏం నేర్చుకుందంటే?
"ఈ స్టార్స్తో పనిచేయడం ఒక 'మాస్టర్ క్లాస్' లాంటిది. కేవలం నటన మాత్రమే కాదు, ఇండస్ట్రీలో ఒక వ్యక్తి ఎలా ఎదగాలి, వందల మంది కష్టం ఉన్న సినిమా సెట్లో క్రమశిక్షణ ఎంత ముఖ్యమో వాళ్లను చూసి నేర్చుకోవాలి. నా కెరీర్ మొదట్లోనే ఇలాంటి గొప్ప నటులతో పనిచేయడం నా అదృష్టం. దీనివల్ల నేను పని పట్ల మరింత సీరియస్గా ఉండటం నేర్చుకున్నాను," అని ఆమె అన్నారు.
కేవలం పొగడ్తలు కాదు..
మొత్తానికి, మాళవిక మోహనన్ చెప్పిన ఈ మాటలు కేవలం పొగడ్తలు కాదు, వర్ధమాన నటులకు ఒక సలహా లాంటివి. స్టార్డమ్ అనేది కేవలం అదృష్టంతో రాదు, దాని వెనుక కఠోర శ్రమ, కచ్చితమైన క్రమశిక్షణ ఉంటాయని చెప్పడానికి రజనీ, మోహన్లాల్, విజయ్ గొప్ప ఉదాహరణలు.
