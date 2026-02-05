- Home
52 ఏళ్ళ వయసులో కూడా మలైకా అరోరా గ్లామర్ క్వీన్ గా వెలుగొందుతోంది. గ్లామర్, ఫిట్నెస్, కొత్తదనాన్ని పునర్నిర్వచించింది. ఐకానిక్ డ్యాన్స్ నంబర్ల నుంచి వ్యాపారవేత్తగా మారి, తన విశ్వాసంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉంది
బాలీవుడ్ గ్లామర్ భాషను మార్చిన ట్రెయిల్బ్లేజర్
ఐటమ్ నంబర్లను పెద్దగా పట్టించుకోని రోజుల్లో మలైకా బాలీవుడ్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. 'ఛయ్యా ఛయ్యా'లో ఆమె అద్భుత ప్రదర్శన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది.
ఐకానిక్ పాటలు, సెలెక్టివ్ నటన ఎంపికలు
పూర్తి నిడివి పాత్రల కన్నా ప్రభావంపై దృష్టి పెట్టింది. 'మున్నీ బద్నామ్ హుయ్', 'అనార్కలి డిస్కో చలి' వంటి పాటలు ఆమెను క్రౌడ్ పుల్లర్గా నిలబెట్టాయి. కాంటే, ఈఎంఐ వంటి చిత్రాల్లో ఆమె నటన ప్రత్యేకతను చాటింది.
ఆధునిక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్
కెమెరా వెనుక, 'దబాంగ్' ఫ్రాంచైజీని సహ-నిర్మించి తన వ్యాపార చతురతను నిరూపించుకుంది. వెల్నెస్ ఐకాన్గా, డిజిటల్-ఏజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా మారింది. ఫిట్నెస్తో తనకంటూ బ్రాండ్ సృష్టించుకుంది.
సిగ్నేచర్ స్టైల్
దశాబ్దాల కెరీర్ తర్వాత కూడా మలైకా ఆకర్షణ తగ్గలేదు. ఆమె ఇటీవలి ప్రదర్శనలు, వెబ్ అరంగేట్రం ఆమె అనుకూలతను చూపుతాయి. ఆమె ఫ్యాషన్ ఎంపికలు, ఆత్మవిశ్వాసం ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
