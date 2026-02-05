- Home
- Varanasi: ఒక్క దెబ్బకు వారణాసి సగం బడ్జెట్ రికవరీ, ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే కనీవినీ ఎరుగని ఓటీటీ డీల్
రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న వారణాసి మూవీ ఓటీటీ రైట్స్ గురించి క్రేజీ న్యూస్ వైరల్ గా మారింది. కలలో కూడా ఊహించని ధరకి ఈ చిత్ర ఓటీటీ హక్కులు అమ్ముడైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
రాజమౌళి వారణాసి మూవీ
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి ఏం చేసిన ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చేస్తారు. అందుకే రాజమౌళి సినిమాలకు ఎంత బడ్జెట్ ఖర్చయినా మొత్తం రికవరీ అవుతుంది. ప్రస్తుతం రాజమౌళి.. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుతో వారణాసి అనే పాన్ వరల్డ్ మూవీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
వారణాసి మూవీ ప్రమోషన్స్
ఒకవైపు షూటింగ్ జరుగుతుండగానే పార్లల్ గా రాజమౌళి ప్రమోషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. హాలీవుడ్ లో ఆడియన్స్ కి రీచ్ అయ్యేలా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ రెడీ చేస్తున్నారు జక్కన్న. రీసెంట్ గా మహేష్, ప్రియాంక, పృథ్వీరాజ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో వైరల్ అవుతోంది.
ఓటీటీ డీల్ అదుర్స్
ఇదిలా ఉండగా మరో ఆసక్తికర వార్త వారణాసి గురించి వైరల్ గా మారింది. రాజమౌళి సినిమాలకు ఉండే క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ఓటీటీ డీల్ పై కూడా అంతే ఆసక్తి ఉంది. అయితే జరుగుతున్న ప్రచారం మేరకు వారణాసి ఓటీటీ డీల్ ముగిసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే కనీవినీ ఎరుగని ఓటీటీ డీల్ అని చెబుతున్నారు.
వారణాసి ఓటీటీ హక్కుల ధర ఎంతంటే
నెట్ ఫ్లిక్స్ సంస్థకి వారణాసి ఓటీటీ హక్కులు దక్కినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఓటీటీ హక్కుల కోసం నెట్ ఫ్లిక్స్ సంస్థ ఏకంగా వారణాసి చిత్రానికి 650 కోట్లు చెల్లిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ రికార్డ్ కి దరిదాపుల్లో కూడా ఇతర సినిమాలు లేవు పుష్ప 2 ఓటీటీ హక్కులు 270 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. రీసెంట్ గా ధురంధర్ ఓటీటీ హక్కులు కూడా 200 కోట్లు దాటాయి. ఇంత వరకు ఒక్క సినిమా కూడా ఓటీటీ ధరలో 300 కోట్లు టచ్ చేయలేదు.
దెబ్బకు సగం బడ్జెట్ రికవరీ
కానీ వారణాసి ఏకంగా 650 కోట్ల ధర పలికింది. అయితే ఇక్కడ వారణాసికి ఉన్న క్రేజ్ తో పాటు రాజమౌళి స్ట్రాటజీ కూడా ఇంత భారీ డీల్ కి కారణం అయ్యాయి. రాజమౌళి నెట్ ఫ్లిక్స్ సంస్థకు కొన్ని కీలక సన్నివేశాల ఫుటేజ్ చూపించి భారీ ధర డిమాండ్ చేశారట. దీనితో నెట్ ఫ్లిక్స్ సంస్థ భారీ ధరకు అంగీకారం తెలిపినట్లు టాక్. వారణాసి బడ్జెట్ 1300 కోట్లు. తాజాగా ఓటీటీ డీల్ తో సగం బడ్జెట్ రికవరీ అయినట్లు అయింది. 2027 ఏప్రిల్ 7న వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయనున్నారు.