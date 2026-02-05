- Home
- Entertainment
- తన ఇద్దరు కొడుకుల తలనీలాలు సమర్పించిన శివకార్తికేయన్, ఆ ఆలయంలో ఫ్యామిలీ మొత్తం సందడి
తన ఇద్దరు కొడుకుల తలనీలాలు సమర్పించిన శివకార్తికేయన్, ఆ ఆలయంలో ఫ్యామిలీ మొత్తం సందడి
నటుడు శివకార్తికేయన్ తిరుచెందూర్ మురుగన్ ఆలయంలో తన భార్య ఆర్తి, కొడుకులు, కూతురితో కలిసి స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారు. అప్పుడు తీసిన ఫోటో వైరల్ అవుతోంది.
14
Image Credit : X
Sivakarthikeyan Visit Tiruchendur
తమిళ అగ్ర నటుడు శివకార్తికేయన్, తిరుచెందూర్ మురుగన్ ఆలయంలో కుటుంబంతో దర్శనం చేసుకున్నారు. తన ఇద్దరు కొడుకులకు తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కు తీర్చుకున్నారు. ఈ ఫోటో వైరల్ అవుతోంది.
24
Image Credit : X
పరాశక్తి సినిమా
శివకార్తికేయన్ నటించిన పరాశక్తి సినిమా పొంగల్కు రిలీజై రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల హీరోయిన్గా నటించింది. ఇది ఆయన 25వ చిత్రం.
34
Image Credit : X
వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వంలో
శివకార్తికేయన్ తదుపరి వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వంలో నటించనున్నారు. ఈ సినిమా పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇది కాకుండా, 'తాయ్ కిళవి' దర్శకుడితో తన 26వ సినిమా చేయనున్నారని సమాచారం.
44
Image Credit : X
ఎస్కే ప్రొడక్షన్స్పై
నటనతో పాటు, శివకార్తికేయన్ తన ఎస్కే ప్రొడక్షన్స్పై 'తాయ్ కిళవి' అనే సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో రాధికా శరత్కుమార్ ప్రధాన పాత్ర. ఈ సినిమాలోని ఒక పాటను శివకార్తికేయనే పాడారు.
Latest Videos