రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈ జంట ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్పూర్లో వివాహం చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత తొలిసారిగా ఈ జంట మీడియా కంటపడింది. ఉదయ్పూర్ ఎయిర్పోర్టులో కనిపించిన ఈ జంట, ఒకరి చేతిలో ఒకరు చేయి వేసి ఎంతో సంతోషంగా కనిపించారు.
రష్మిక-విజయ్ పెళ్లి తర్వాత తొలిసారిగా
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. పెళ్లి తర్వాత ఈ జంట తొలిసారిగా మీడియా ముందుకొచ్చింది. భర్త విజయ్ చేయి పట్టుకుని రష్మిక ఎంతో ఆనందంగా కనిపించింది.
రష్మిక-విజయ్ ఒకరి చేయి ఒకరు పట్టుకుని
పెళ్లి తర్వాత రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ఉదయ్పూర్ ఎయిర్పోర్టులో కనిపించారు. ఈ సమయంలో ఇద్దరూ ఒకరి చేతిని ఒకరు గట్టిగా పట్టుకున్నారు.
ఎర్రటి డ్రెస్లో రష్మిక మందన్న
ఉదయ్పూర్ ఎయిర్పోర్టులో రష్మిక మందన్న ఎర్రటి సూట్లో దర్శనమిచ్చింది. ఆమె సూట్పై జరీతో హెవీ వర్క్ చేసి ఉంది. మరోవైపు, విజయ్ దేవరకొండ స్కై బ్లూ కలర్ అవుట్ఫిట్లో కనిపించారు.
రష్మిక-విజయ్ ఫ్లయింగ్ కిస్
ఎయిర్పోర్టులో కొత్త జంట విజయ్-రష్మిక ఫొటోగ్రాఫర్లకు చాలా పోజులిచ్చారు. ఈ సమయంలో ఇద్దరూ అభిమానులకు ఫ్లయింగ్ కిస్లు ఇస్తూ కనిపించారు.
రష్మిక మందన్న సిందూరం లుక్
కొత్త పెళ్లికూతురు రష్మిక మందన్న చాలా అందంగా కనిపించింది. ఆమె పాపిటలో సిందూరం, మెడలో మంగళసూత్రం, చేతులకు పెళ్లి గాజులు ధరించింది. ఆమె ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
రష్మిక-విజయ్ జంట
ఎయిర్పోర్టులో రష్మిక, విజయ్లకు ఫొటోగ్రాఫర్లు, అభిమానుల నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తాయి. ఇద్దరూ చేతులు జోడించి అందరికీ నమస్కరించారు.
