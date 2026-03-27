Malaika Arora: తన డేటింగ్ రూమర్స్పై కొడుకు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో చెప్పిన మలైకా
నటి, వ్యాపారవేత్త మలైకా అరోరా తన డేటింగ్ రూమర్స్పై స్పందించారు. తన డేటింగ్ వార్తలపై 23 ఏళ్ల కొడుకు అర్హాన్ ఖాన్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో 52 ఏళ్ల మలైకా వివరించారు. ఇంతకీ మలైకా అరోరా ఏం చెప్పిందంటే..
16
Image Credit : Facebook
అఫైర్ వార్తలపై మౌనం వీడిన మలైకా అరోరా
'కర్లీ టేల్స్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మలైకా తన పర్సనల్ లైఫ్పై వచ్చే ఊహాగానాల గురించి మాట్లాడారు. అవి తనను చికాకు పెడతాయని, కానీ ఇప్పుడు తను, తన కుటుంబం వాటిని చూసి నవ్వుకోవడం నేర్చుకున్నామని చెప్పారు.
26
మలైకా అరోరా కొడుకు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు?
"ఈ రూమర్స్ మొదట్లో ఇబ్బంది పెట్టేవి, కానీ ఇప్పుడు జోక్గా తీసుకుంటున్నా. నేనూ, నా కొడుకు అర్హాన్ వీటిని చూసి బాగా నవ్వుకుంటాం" అని మలైకా అరోరా అన్నారు. ఇప్పుడు ఇలాంటివి తనను ప్రభావితం చేయవని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
36
మలైకా ప్రతి ఫోటోతో ఒక లవ్ స్టోరీ!
పరిస్థితి ఎలా తయారైందంటే, తను ఎవరితో కనిపించినా వెంటనే అఫైర్ అంటగట్టేస్తున్నారని మలైకా వాపోయారు. ఫ్రెండ్స్, పెళ్లైన కో-స్టార్స్, చివరికి మేనేజర్తో కూడా తన పేరును ముడిపెడుతున్నారని ఆమె చెప్పారు.
46
సోరబ్ బేడీతో పార్టీ.. మళ్లీ మొదలైన ఊహాగానాలు
'స్ప్లిట్స్విల్లా X6' ఫేమ్ సోరబ్ బేడీతో కలిసి మలైకా డ్యాన్స్ చేస్తూ, పార్టీ చేసుకుంటున్న ఫోటోలు, వీడియోలు బయటకు రావడంతో కొత్తగా డేటింగ్ రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. దీనికి ముందు, ఆమె పేరును ఓ "మిస్టరీ మ్యాన్"తో ముడిపెట్టారు.
56
పార్ట్నర్ కోసం వెతకడం లేదన్న మలైకా
జీవితంలో ఒక తోడు ఉండటం మంచిదేనని మలైకా అంగీకరించారు. కానీ తను ప్రత్యేకంగా ఎవరికోసమో వెతకడం లేదన్నారు. "నేను ఇలాంటివి ప్లాన్ చేయలేను. జరగాల్సి ఉంటే అదే జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం నా జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ సంతోషంగా ఉన్నా" అని ఆమె చెప్పారు.
66
నాకు ఏ మగాడి అవసరం లేదు: మలైకా అరోరా
"నేను సెల్ఫ్-మేడ్ మహిళను. నన్ను పూర్తి చేయడానికి మగాడు అవసరం లేదు. నేను ఎవరితోనైనా ఉంటే, అది నా షరతులపైనే ఉంటుంది" అని మలైకా అన్నారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మలైకాకు 2017లో అర్బాజ్ ఖాన్తో విడాకులయ్యాయి. తర్వాత అర్జున్ కపూర్తో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నా, అది కూడా బ్రేకప్ అయింది. వీరికి 23 ఏళ్ల కొడుకు అర్హాన్ ఖాన్ ఉన్నాడు.
