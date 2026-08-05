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- Mahesh Babu: త్రివిక్రమ్ ను టెన్షన్ పెట్టిన మహేష్ బాబు, సూపర్ స్టార్ సెంటిమెంట్ తెలియక డైరెక్టర్ ఏం చేశాడంటే?
Mahesh Babu: త్రివిక్రమ్ ను టెన్షన్ పెట్టిన మహేష్ బాబు, సూపర్ స్టార్ సెంటిమెంట్ తెలియక డైరెక్టర్ ఏం చేశాడంటే?
Mahesh Babu: మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ను సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఎంత టెన్షన్ పెట్టాడో తెలుసా? సూపర్ స్టార్ సెంటిమెంట్ తెలియక త్రివిక్రమ్ కూడా మహేష్ కు ఫోన్ చేసి ఓ విషయం అడిగాడట. ఇంతకీ ఏంటా కథ?
హిట్ కాంబినేషన్..
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు - మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన టాలీవుడ్ క్లాసిక్ చిత్రం 'అతడు'. ఈ సినిమా 22 ఏళ్ల క్రితం ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టింది. హిట్ కొట్టడమే కాదు డైలాగ్స్, యాక్షన్, కామెడీ, పాటలు అన్నింటి పరంగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. అయితే ఈ సినిమా నిర్మించడానికి ముందు జరిగిన పలు ఆసక్తికరమైన సంఘటనలను దర్శకుడి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. మహేష్ బాబు సెంటిమెంట్ గురించి, కథ విన్న తరువాత త్రివిక్రమ్ పడ్డ టెన్షన్ గురించి ఏం చెప్పాడంటే?
కథ విన్న వెంటనే గది నుంచి బయటకు..
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తన మొదటి చిత్రం 'నువ్వే నువ్వే' చిత్రీకరణ కూడా ప్రారంభం కాకముందే మహేష్ బాబుకు 'అతడు' కథను వినిపించారు.పద్మాలయా స్టూడియోస్లోని ఒక గదిలో ఇద్దరూ కూర్చుని కథా చర్చలు జరిపారు. త్రివిక్రమ్ కథ మొత్తం చెప్పిన వెంటనే, మహేష్ బాబు ఏమీ మాట్లాడకుండా లేచి గది బయటకు వెళ్ళిపోయారు దాంతో మహేష్ బాబుకు కథ నచ్చలేదేమో, అందుకే అలా వెళ్లిపోయారని త్రివిక్రమ్ కాస్త కంగారు పడ్డారు. ఏం చేయాలో తెలియక టెన్షన్ పడ్డారు. కానీ చివరకు సూపర్ స్టార్ ఇచ్చిన ట్విస్ట్ తో షాక్ అయ్యారు.
త్రివిక్రమ్ కు షాక్ ఇచ్చిన మహేష్ బాబు..
త్రివిక్రమ్ కథ చెప్పడం..మహేష్ బాబు లేచి వెల్లిపోవడంతో.. ఇక ఈ సినిమా సెట్ అవ్వదేమో అని కంగారుపడ్డారట. కానీ దాదాపు 10 నిమిషాల తర్వాత మహేష్ బాబు తిరిగొచ్చి త్రివిక్రమ్తో మాట్లాడుతూ — "ఏం లేదు, చాలా సేపటి నుంచి కూర్చుని ఉన్నాను కదా అని అలా బయటకు వెళ్లి వచ్చాను.. మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాం" అని క్లారిటీ ఇచ్చారు . దాంతో త్రివిక్రమ్ హమ్మయ్యా అనుకున్నారు.
ముహూర్తానికి రాకపోవడం వెనుక మహేష్ సెంటిమెంట్!
సినిమాను అధికారికంగా ప్రారంభించే ముహూర్తపు పూజ రోజున - ఫస్ట్ షాట్ తీసినప్పుడు మహేష్ బాబు లొకేషన్కు రాలేదు . దాంతో అనుమానం వచ్చిన త్రివిక్రమ్, స్వయంగా మహేష్ బాబుకు ఫోన్ చేసి — "మీరు నిజంగానే ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారా? అసలు ముహూర్తానికి కూడా రాలేదేంటి?" అని నవ్వుతూ అడిగారట. అప్పుడే త్రివిక్రమ్కు అసలు విషయం తెలిసింది. సాధారణంగా మహేష్ బాబు తన సినిమాల ముహూర్తపు వేడుకలకు హాజరు కాకపోవడం ఆయనకున్న ఒక విచిత్రమైన సెంటిమెంట్ అని అర్థమైంది. ఈ విషయాన్ని గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో త్రివిక్రమ్ వెల్లడించారు.