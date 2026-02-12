- Home
మహేష్ బాబు నటించిన ఓ ఫ్లాప్ మూవీకి సెకండ్ వెర్షన్ కథ ఉందట. సెకండ్ వెర్షన్ తో ఆ సినిమా తెరకెక్కించి ఉంటే బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యేది అని పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ తెలిపారు.
మహేష్ బాబు మూవీస్
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం తన కెరీర్ లోనే అతిపెద్ద చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు వారణాసి అనే పాన్ వరల్డ్ మూవీలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రం 1300 కోట్ల బడ్జెట్ లో తెరకెక్కుతోంది. మహేష్ బాబు గతంలో కూడా తన సినిమాల విషయంలో వైవిధ్యమైన ప్రయత్నాలు చేశారు.
1 నేనొక్కడినే
తన ఇమేజ్ ని పక్కన పెట్టి నాని, నిజం, 1 నేనొక్కడినే చిత్రాలు చేశారు. అవి డిజాస్టర్ అయ్యాయి. 1 నేనొక్కడినే మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా. కానీ ఆ మూవీలో మహేష్ బాబు మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు చూపించడం, ప్రేక్షకులని కన్ఫ్యూజ్ చేసే కొన్ని సీన్లు ఉండడం వల్ల డిజాస్టర్ అయింది.
డైరెక్టర్ సుకుమార్ సినిమాలు
డైరెక్టర్ సుకుమార్ మేకింగ్ పరంగా అది ఒక కల్ట్ మూవీ అని ఆడియన్స్ ఇప్పటికీ చెబుతుంటారు. ఈ సినిమా ఫెయిల్యూర్ కి కారణాలు చెబుతూ సుకుమార్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ మూవీలో మహేష్ బాబుకి మానసిక సమస్య ఉన్నట్లు చూపించాం. ఇది కాకుండా ఇంకో వెర్షన్ కథ ఉంది. అది తీసి ఉంటే బహుశా సినిమా హిట్ అయ్యేది ఏమో.
ఫ్లాప్ సినిమాకి సెకండ్ వెర్షన్
ఆ వెర్షన్ ఏంటంటే.. ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం మహేష్ బాబు తనకు మానసిక వ్యాధి ఉన్నట్లు నటిస్తాడు. కావాలనే అలా నటిస్తూ ఉంటాడు. ఇంటర్వెల్ లో అతడికి ఎలాంటి వ్యాధి లేదు అని రివీల్ అవుతుంది. ఒక్కసారిగా ట్విస్ట్ రివీల్ చేసి ఉంటే మహేష్ కి ఎలాంటి వ్యాధి లేదని అభిమానులు హ్యాపీ అయ్యేవారు. అదే విధంగా హీరోయిజం కూడా పెరిగి ఉండేది.
అందుకే బెడిసికొట్టింది
కానీ మహేష్ కి నిజంగానే మానసిక వ్యాధి ఉన్నట్లు చూపిస్తే ఎమోషనల్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకున్నా. కానీ అదే బెడిసికొట్టింది అని సుకుమార్ తెలిపారు. ఈ మూవీలో కృతి సనన్ హీరోయిన్ గా నటించిన సంగతి తెలిసిందే.