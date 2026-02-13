- Home
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ మూవీపై ఓ స్టార్ డైరెక్టర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్టీఆర్ నటించిన ఓ క్రేజీ సినిమా, మహేష్ బాబు సినిమా రెండూ ఒకేలా ఉన్నాయి అని ఆ డైరెక్టర్ అన్నారు.
మహేష్ బాబు
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కెరీర్ లో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు వారణాసి చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం పాన్ వరల్డ్ మూవీగా తెరకెక్కుతోంది. మహేష్ బాబు తొలిసారి ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసింది మాత్రం పోకిరి చిత్రంతోనే అనే చెప్పాలి.
ఎన్టీఆర్ అడవి రాముడు మూవీ
పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సైలెంట్ గా విడుదలై బాక్సాఫీస్ సునామీ సృష్టించింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ మాట్లాడుతూ.. పోకిరి చిత్ర స్క్రీన్ ప్లే.. స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు నటించిన ఓ ఇండస్ట్రీ హిట్ చిత్రాన్ని పోలి ఉంటుంది అని అన్నారు. ఆ మూవీ మరేదో కాదు అడవి రాముడు. రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన అడవిరాముడు ఎన్టీఆర్ కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ లో ఒకటి.
రెండు సినిమాల్లో ఒకే రకమైన ట్విస్ట్
ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గా నటించారు. ఆయన ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అనే విషయం ఇంటర్వెల్ లో మాత్రమే రివీల్ అవుతుంది. అది అప్పట్లో ఆడియన్స్ ని షేక్ చేసిన ట్విస్ట్. అదే విధంగా పోకిరిలో మహేష్ బాబు ఐపీఎస్ అధికారి అనేది ప్రీ క్లైమాక్స్ లో రివీల్ చేశారు. ఈ రెండు చిత్రాల్లో హీరోలు అండర్ కవర్ లో ఉంటూ డ్యూటీ చేస్తుంటారు అని హరీష్ శంకర్ తెలిపారు.
రిలీజ్ డేట్ కూడా ఒకటే
మరొక ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే ఈ రెండు చిత్రాలు సమ్మర్ లో ఏప్రిల్ 28న రిలీజ్ అయ్యాయి. అడవి రాముడు చిత్రం 1977 ఏప్రిల్ 28న రిలీజ్ కాగా..మహేష్ బాబు పోకిరి మూవీ 2006 ఏప్రిల్ 28న రిలీజ్ అయింది.
అడవిరాముడు రాముడు చిత్రానికి రెస్పాన్స్
అడవిరాముడు చిత్రం సూపర్ హిట్ కావడంతో ఓ వ్యక్తి తొలి రోజు నుంచి 100వ రోజు వరకు ప్రతి షో చూశారట. అతడిని చిత్ర యూనిట్ సన్మానించినట్లు రాఘవేంద్ర రావు తెలిపారు. ఆడియన్స్ స్క్రీన్స్ పై పూలు, కాగితాలు వేయడం కామన్. కానీ ఈ చిత్రాన్ని డబ్బులు వేశారు అని రాఘవేంద్ర రావు తెలిపారు.