Lokesh-Nelson: ఓటు వేయని దళపతి విజయ్ దర్శకులు.. లోకేష్, నెల్సన్ పై ట్రోల్స్.. కారణం ఇదేనా?
దళపతి విజయ్తో అదిరిపోయే సినిమాలు చేసిన దర్శకులు లోకేష్ కనగరాజ్, నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ ఓటు వేయలేదు. దీంతో ఇప్పుడు వీరిద్దరు ట్రోల్ కి గురవుతున్నారు. ప్రజాస్వామ్య కర్తవ్యాన్ని మరిచిన వీరిపై అభిమానులు ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
లోకేష్, నెల్సన్ ఓటు వివాదం
విజయ్ దర్శకులపై విమర్శలు
'జన నాయగన్' సినిమా రాజకీయ చైతన్యం, ప్రజాశక్తి లాంటి అంశాలను చర్చించింది. అందుకే, ఆ సినిమాలో భాగమైన వాళ్లు ఓటు వేయకపోవడంపై నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా విజయ్ చుట్టూ వివాదం అల్లుకున్న ఈ సినిమా-రాజకీయ వాతావరణంలో, "చెప్పేదానికి, చేసేదానికి పొంతన ఉందా?" అనే ప్రశ్న నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కొందరు దీన్ని "walk the talk" అని విమర్శిస్తుంటే, మరికొందరు ఇది అనవసర రాద్ధాంతం అంటున్నారు.
ఎన్నికల రోజు కనిపించని డైరెక్టర్లు
అయితే, ఈ విమర్శలపై ఇద్దరు డైరెక్టర్లు ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు. కానీ, వాళ్ల సన్నిహిత వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, వృత్తిపరమైన పనులు, ప్రయాణాల వల్లే ఓటు వేయలేకపోయి ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. లోకేష్ కనగరాజ్ ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. అలాగే, నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ తన 'జైలర్ 2' సినిమా చివరి దశ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ఈ ఇద్దరు విజయ్తో సినిమాలు చేసిన దర్శకులే కావడం గమనార్హం.
ఎన్నికల రోజు వివాదం
ఇప్పటికే 'జన నాయగన్' సినిమా ఆన్లైన్ లీక్ సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడిందని అంటున్నారు. ఇలాంటి టైంలో, వ్యక్తిగత ఓటు హక్కు విషయాన్ని పెద్దది చేసి ట్రోల్ చేయడం అనవసరం అని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరోవైపు, ప్రజలకు ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన సెలబ్రిటీలు ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్య విధుల్లో ముందుండాలనే వాదన కూడా బలంగా వినిపిస్తోంది.