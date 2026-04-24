- Mahavatar Cinematic Universe: మహావతార్ సినిమాల లిస్ట్ వచ్చింది.. 11ఏళ్లపాటు వేరే లెవల్ ఎంటర్టైన్మెంట్
Mahavatar Cinematic Universe: మహావతార్ సినిమాల లిస్ట్ వచ్చింది.. 11ఏళ్లపాటు వేరే లెవల్ ఎంటర్టైన్మెంట్
హోంబలే ఫిల్మ్స్ తమ 'మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్' నుంచి 'మహావతార్ పరశురామ్' ఫస్ట్ లుక్ను ఇటీవల రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో పరశురాముడి ముఖం చూపించలేదు. ఈ క్రమంలో ఈ బ్యానర్పై రాబోయే సినిమాల లిస్ట్ కూడా బయటకు వచ్చింది.
వచ్చే ఏడాది `మహావతార్ పరశురామ్`
హోంబలే ఫిల్మ్స్ నుంచి వచ్చిన యానిమేషన్ మూవీ `మహావతార్ నరసింహ` బాక్సాఫీస్ని షేక్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇది రూ.300కోట్లకుపైగా కలెక్షన్లని రాబట్టింది. దీంతో ఈ సినిమాలపై అందరిలోనూ ఆసక్తి ఏర్పడింది. ఈ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో రాబోయే తర్వాతి సినిమా 'మహావతార్ పరశురామ్'. ఈ మూవీ ఇంటెన్స్ పోస్టర్ను ఆ మధ్య మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 2027లో విడుదల కానుంది.
మహావతార్ రఘునందన్
మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో భాగంగా 'మహావతార్ రఘునందన్' సినిమాను కూడా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని 2029లో రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
మహావతార్ ద్వారకాధీశ్
మహావతార్ గోకులానంద
మహావతార్ కల్కి
మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుంచి 'మహావతార్ కల్కి' రెండు భాగాలుగా రానుంది. దీని మొదటి భాగం 2035లో, రెండో భాగం 2037లో విడుదల కానున్నాయి. ఇలా దాదాపు 11 ఏళ్లపాటు మహావతార్ సినిమాలు బ్యాక్ టూ బ్యాక్ ఆడియెన్స్ ని అలరించనున్నాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దలకు విజువల్ ట్రీట్ని ఇవ్వబోతున్నాయి.