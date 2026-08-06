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- Lenin total Collections: `లెనిన్` ఫైనల్ కలెక్షన్లు, నిజంగా షాకింగ్.. అఖిల్ సినిమా హిట్టా? ఫట్టా?
Lenin total Collections: `లెనిన్` ఫైనల్ కలెక్షన్లు, నిజంగా షాకింగ్.. అఖిల్ సినిమా హిట్టా? ఫట్టా?
అఖిల్ అక్కినేని మొత్తంగా హిట్ ట్రాక్ ఎక్కాడు. ఆయన నటించిన `లెనిన్` మూవీ మంచి కలెక్షన్లని సాధించింది. అయితే బాక్సాఫీసు వద్ద ఇది టోటల్గా ఎంత రాబట్టిందంటే?
లెనిన్ మూవీ ఫైనల్ రిజల్ట్
అఖిల్ అక్కినేని నటించిన `లెనిన్` సినిమా రేపు(ఆగస్ట్ 7) నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతుంది. జీ5లో దీన్ని స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా థియేటర్లో జులై 10న విడుదలైంది. రిలీజ్ అయిన 28 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి వస్తుంది. ఇటీవల చాలా సినిమాలు ఇలానే రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఓటీటీలోకి వస్తే, థియేట్రికల్గా క్లోజ్ అవుతుంది. మరి ఈ చిత్రం ఇప్పటి వరకు ఎంత వసూళ్లు చేసింది. నిజంగానే హిట్టా? లేక ఫట్టా అనేది చూస్తే.
హిట్ టాక్ని తెచ్చుకున్న లెనిన్
అఖిల్ హీరోగా రూపొందిన `లెనిన్` మూవీకి మురళీ కిశోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. నాగార్జున, నాగవంశీ నిర్మించారు. ఇందులో భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా నటించింది. ప్రమోద్, శివాజీ, ఈశ్వరీరావు, రాంకీ, గెటప్ శ్రీను వంటి వారు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. జులై 10న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి ప్రారంభంలో మిశ్రమ స్పందన లభించింది. రెగ్యూలర్ కమర్షియల్ మూవీ అనే టాక్ వచ్చింది. కానీ మాస్ ఎలిమెంట్లు, యాక్షన్ సీన్లు బాగుండటంతో ఆడియెన్స్ బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఫస్ట్ రెండు వారాలు మంచి వసూళ్లని రాబట్టింది.
లెనిన్ మూవీ కలెక్షన్లు
ఇక `లెనిన్` మూవీ థియేటర్లో క్లోజ్ అయ్యింది. నిన్నటి వరకు దీనికి లక్షలోపే వసూళ్లు వచ్చాయి. ఇప్పటి వరకు ఈ చిత్రానికి రూ.73.50 కోట్ల వరకు కలెక్షన్లు వచ్చినట్టు సమాచారం. అంటే దీనికి రూ.35-40కోట్ల షేర్ వచ్చింది. ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ.22కోట్లు అని సమాచారం. ఆ లెక్కన ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ దాటి పదిహేను కోట్ల వరకు లాభాలు రాబట్టిందని చెప్పొచ్చు. సినిమాకి అయిన బడ్జెట్ రూ.50కోట్లు అని సమాచారం. ఓటీటీ, శాటిలైట్, ఆడియో రూపంలో మరో ముప్పై కోట్లు వచ్చాయట. దీంతో సినిమా లాభాల్లో క్లోజ్ అయ్యింది. నిర్మాతలు సేఫ్ అయ్యారని చెప్పొచ్చు.
ఎట్టకేలకు హిట్ కొట్టిన అఖల్
అయితే చిత్ర బృందం మాత్రం దీనికి వంద కోట్లు వచ్చినట్టు ప్రకటించారు. దీని వల్ల ఓటీటీ నుంచి మరో మూడు నాలుగు కోట్లు అదనంగా వచ్చాయని టాక్. కలెక్షన్లు ఎన్ని వచ్చినా `లెనిన్` హిట్ జాబితాలో చేరిపోయింది. ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన తెలుగు చిత్రాల్లో చేరడం విశేషం. అఖిల్కిది హీరోగా ఆరో సినిమా. ఇన్నాళ్లు స్ట్రగుల్ అయిన ఆయన ఎట్టకేలకు హిట్ కొట్టాడు, తొలి బ్రేక్ అందుకున్నాడు. మరో పదేళ్ల వరకు తనకు తిరుగులేదని నిరూపించుకున్నాడు. ఈ చిత్రంతో నటుడిగానూ నిరూపించుకున్నాడు అఖిల్. సినిమాలో ఆయన నటనకు మంచి ప్రశంసలు దక్కడం విశేషం.