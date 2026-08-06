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- Ravi Kishan House: 20 కోట్ల ఇల్లు.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే, రేసుగుర్రం విలన్ లగ్జరీ హౌస్
Ravi Kishan House: 20 కోట్ల ఇల్లు.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే, రేసుగుర్రం విలన్ లగ్జరీ హౌస్
ముంబైలోని గోరెగావ్లో ఉన్న గార్డెన్ ఎస్టేట్లో నటుడు రవి కిషన్ తన భార్య, కూతురితో కలిసి ఉంటున్నారు. ఆయన ఉండేది రూ.20 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన ఇంట్లో. మరి ఆ లగ్జరీ హౌస్పై ఓ లుక్కేద్దామా!
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Image Credit : Asianet News
నటుడు రవి కిషన్
నటుడు రవి కిషన్ ప్రస్తుతం తన వ్యాఖ్యలతో ఇంటర్నెట్లో ట్రెండింగ్లో ఉన్నారు. ఆయన ముంబైలోని గోరెగావ్ గార్డెన్ ఎస్టేట్లో తన భార్య, కూతురితో నివసిస్తున్నారు. 8,000 చదరపు అడుగుల ఈ ఇంట్లో టెర్రస్ గార్డెన్, ప్రైవేట్ జిమ్, పూజ గది వంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
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Image Credit : Instagram
అద్దాల ఫ్రేమ్లు
ఈ ఇంట్లో టెక్స్చర్డ్ వుడెన్ మెటీరియల్తో చేసిన అద్దాల ఫ్రేమ్లు, సోఫాలు, ప్లాంటర్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇవి ఇంటికి మంచి హోమ్లీ ఫీల్ను ఇస్తాయి.
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Image Credit : Instagram
చెక్క ప్యానెల్ డోర్లు
రవి కిషన్ వెనుక ఉన్న చెక్క ప్యానెల్ డోర్లను చూడండి. ఎంత స్టైలిష్గా, ఖరీదుగా ఉన్నాయో కదా!
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Image Credit : Instagram
ప్రైవేట్ జిమ్ ఏరియా
రవి కిషన్ ఇల్లు చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఓపెన్ వర్క్స్పేస్లు, బెడ్రూమ్లు, ప్రైవేట్ జిమ్ ఏరియా కూడా ఉన్నాయి.
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Image Credit : Instagram
Decor at its best
రవి కిషన్ ఇంట్లో ఏదైనా వేడుక జరిగితే, ఇంటిని అందమైన డెకరేషన్, లైట్లతో అలంకరిస్తారు. ఇది ఆ లగ్జరీ ఇంటికి మరింత అందాన్ని తెస్తుంది.
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Image Credit : Instagram
అందమైన పూజ గది
ఈ ఇంట్లో సీలింగ్ చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి పూజ చేసుకునేందుకు వీలుగా విశాలమైన, అందమైన పూజ గదిని ఏర్పాటు చేశారు.
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Image Credit : Instagram
అందమైన ఫర్నిచర్
ఇంటి ఇంటీరియర్స్లో తెలుపు, క్రీమ్, ఆఫ్-వైట్ రంగులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఖరీదైన చెక్క ఫ్లోరింగ్, అందమైన ఫర్నిచర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
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