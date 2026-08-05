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- Korean Kanakaraju Review: కొరియన్ కనకరాజు మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్కి ఈ సారి హిట్ పక్కా?
Korean Kanakaraju Review: కొరియన్ కనకరాజు మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్కి ఈ సారి హిట్ పక్కా?
వరుణ్ తేజ్, రితికి నాయక్ జంటగా నటించిన `కొరియన్ కనకరాజు` మూవీ ఈ నెల 7న రాబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ రివ్యూ రిపోర్ట్ వచ్చింది. మరి ఈ సారైనా వరుణ్ తేజ్ హిట్ కొడతాడా?
ఈ నెల 7న వరుణ్ తేజ్ కొరియన్ కనకరాజు మూవీ
వరుణ్ తేజ్ `ఫిదా` తర్వాత నుంచి హిట్ కోసం పోరాడుతూనే ఉన్నాడు. కానీ ఆయన సినిమాలు బాక్సాఫీసు వద్ద డిజప్పాయింట్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆయన `కొరియన్ కనకరాజు` చిత్రంలో నటించాడు. ఈ మూవీలో రితికా నాయర్ హీరోయిన్గా నటించగా, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించారు. సత్య కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ మూవీ ఈ నెల 7న విడుదల కాబోతుంది. సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ఎలా ఉండబోతుంది? వరుణ్ తేజ్కి ఈసారైనా హిట్ పడుతుందా? అనేది ఫస్ట్ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
కొరియన్ కనకరాజు కథ ఇదే
`కొరియన్ కనకరాజు` మూవీ కథ ఏంటంటే? ఏపీలో కియా కంపెనీ పెడతారు. అందులో ఉద్యోగానికి కొరియా నుంచి ఓ అమ్మాయి (రితికా నాయక్) వస్తుంది. ఆమె వెంట పడతాడు కనకరాజు (వరుణ్ తేజ్). అయితే... అనుకోకుండా కొరియా నుంచి వచ్చిన ఓ బాటిల్లోని ఆత్మ బయటపడి కనకరాజును ఆవహిస్తుంది. ఆ ఆత్మ ఓ గ్యాంగ్స్టర్ది. ఆ ఆత్మ కారణంగా కొరియా వెళ్లిన కనకరాజు అక్కడ ఏం చేశాడు? తన లవ్ సక్సెస్ అయ్యిందా? చివరకు ఏమైంది? అనేది సినిమా. సినిమా సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుంది. యూ ఏ సర్టిఫికేట్ పొందింది. సినిమా రెండు గంటల 36 నిమిషాలు ఉండబోతుందట. సెన్సార్ నుంచి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చినట్టు సమాచారం.
కొరియన్ కనకరాజు ఫస్ట్ రివ్యూ
సినిమాలో థమన్ సంగీతం హైలైట్గా నిలుస్తుందట. ఓజీ స్థాయిలో దీనికి మ్యూజిక్ ఇచ్చినట్టు సమాచారం. బీజీఎం అదిరిపోతుందని చిత్ర బృందం చెబుతోంది. మరి ఇప్పటికే సినిమా చూసిన వారి నుంచి వస్తోన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ సారి వరుణ్ తేజ్కి హిట్ కన్ఫమ్ అంటున్నారు. సినిమా హిలేరియస్గా ఉంటుందట. కామెడీ బాగుంటుందని, సత్య కామెడీ సినిమాకే హైలైట్గా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు. వరుణ్ తేజ్, సత్య మధ్య వచ్చే సీన్లు పడిపడి నవ్వేలా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. క్రాస్ కల్చర్ కాన్సెప్ట్ అదిరిపోతుందని టాక్. అలాగే మేర్లపాక గాంధీ టేకింగ్ బాగుంటుందని, స్క్రీన్ ప్లే తో ఆయన మ్యాజిక్ చేశారని చెబుతున్నారు. ఓవరాల్గా ప్రారంభం నుంచి ఎండింగ్ వరకు హిలేరియస్గా నవ్వించే చిత్రమవుతుందని సమాచారం.
వరుణ్ తేజ్కి హిట్ పక్కానా?
వరుణ్ తేజ్, సత్యతోపాటు ఇందులో బుల్లిరాజు పాత్ర మరో హైలైట్ అని టాక్. తనదైన స్టయిల్లో రెచ్చిపోయాడని అంటున్నారు. సినిమాలో వరుణ్ తేజ్ రెండు డిఫరెంట్ షేడ్స్ చూపిస్తాడట. రాయలసీమలోని పల్లెటూరి కుర్రాడిగా, కొరియన్ ఆత్మ ఆవహించిన తర్వాత గ్యాంగ్ స్టర్గా కనిపిస్తాడట. ఆయన యాస, భాష నవ్విస్తుందని అంటున్నారు. కాకపోతే కొన్ని చోట్ల కామెడీ ఓవర్ ట్రాక్ ఫీలింగ్ తెప్పిస్తుందని, రొటీన్ అనిపిస్తుందని, కామెడీ అన్ని చోట్ల వర్కౌట్ కాలేదని, కొరియన్ సీన్లు పెద్దగా ఆకట్టుకునేలా ఉండవని మరో వాదన కూడా ఉంది. కామెడీ మీద ఫోకస్ పెట్టడంతో కథ గాడి తప్పిందని టాక్. హీరోయిన్ పాత్ర మాత్రం సర్ప్రైజ్ చేస్తుందట. చాలా వరకు సినిమా పాజిటివ్గానే ఉందని అంటున్నారు, హిట్ అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని సమాచారం.