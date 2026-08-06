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- Bigg Boss Telugu 10: ఒక్క మాటతో ట్రోల్ అయిన యంగ్ లిరిసిస్ట్.. బిగ్ బాస్ 10లోకి ఎంట్రీ ?
Bigg Boss Telugu 10: ఒక్క మాటతో ట్రోల్ అయిన యంగ్ లిరిసిస్ట్.. బిగ్ బాస్ 10లోకి ఎంట్రీ ?
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో యువ రచయిత్రి, గేయరచయిత కడలి సత్యనారాయణ పాల్గొననున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. తన కామెంట్స్ తో కడలి సత్యనారాయణ సోషల్ మీడియాలో బాగా పాపులర్ అయ్యారు.
Kadali Satyanarayana
బిగ్బాస్ తెలుగు మరో కొత్త సీజన్తో సెప్టెంబర్ 2026లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సీజన్కు కూడా అక్కినేని నాగార్జునే హోస్ట్గా వ్యవహరించనున్నారు. షో ప్రారంభానికి సమయం దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో కంటెస్టెంట్ల జాబితాపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ సాగుతోంది. ఇప్పటికే పలువురు సెలబ్రిటీల పేర్లు వినిపిస్తుండగా, తాజాగా యువ రచయిత్రి, గేయరచయిత కడలి సత్యనారాయణ పేరు కూడా బలంగా వినిపిస్తోంది. ఆమె ఈ సీజన్లో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేక గుర్తింపు
కడలి సత్యనారాయణ తన రచనలు, గేయాలు, అలాగే ఫెమినిజానికి సంబంధించిన అభిప్రాయాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సామాజిక, సాంస్కృతిక అంశాలపై ఆమె తరచూ తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తుంటారు. ఈ కారణంగా సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఏర్పడింది. ఒకవేళ ఆమె బిగ్బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెడితే, తన అభిప్రాయాలతో ఆసక్తికరమైన చర్చలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ఆడవాళ్లకు సొంత ఇల్లు ఉండదు
ఫెమినిజంపై ఆమె చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు గతంలో సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా, "ఆడవాళ్లకు సొంత ఇల్లు ఉండదు. ఉంటే అది తండ్రి ఇల్లు లేదా భర్త ఇల్లు. కానీ ఆడవాళ్లకు అంటూ ఒక సొంత ఇల్లు ఉండదు" అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వ్యాఖ్యలకు కొందరు సపోర్ట్ పలుకుతూ మహిళల వాస్తవ పరిస్థితిని ప్రతిబింబించాయని అభిప్రాయపడగా, మరికొందరు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో కడలి సత్యనారాయణ పేరు మరింత చర్చనీయాంశమైంది.
ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని అయినా నిర్మొహమాటంగా చెప్పే వ్యక్తిత్వం
ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో ఆమె పాల్గొంటారనే వార్తలు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. సామాజిక అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా చెప్పే వ్యక్తిగా ఆమెకు ఉన్న గుర్తింపు దృష్ట్యా, హౌస్లో ఉంటే ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహా చర్చలు చూసే అవకాశం ఉంటుందని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై బిగ్బాస్ నిర్వాహకుల నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
కంటెస్టెంట్ల జాబితాపై మరిన్ని అప్డేట్లు
ప్రస్తుతం కడలి సత్యనారాయణ పేరు బిగ్బాస్ తెలుగు 10కు సంబంధించిన ప్రచారంలో బలంగా వినిపిస్తున్నప్పటికీ, ఆమె నిజంగా షోలోకి ఎంట్రీ ఇస్తారా లేదా అనే విషయంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఈ వార్తను కేవలం ప్రచారంగానే చూడాల్సి ఉంటుంది. షో ప్రారంభ తేదీ సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో కంటెస్టెంట్ల జాబితాపై మరిన్ని అప్డేట్లు వెలువడే అవకాశం ఉంది.