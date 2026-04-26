- LB Sriram: ఆ సినిమాకు నా టాలెంట్ వాడొద్దని ఉపేంద్ర అన్నాడు.. ఆయన ఎందుకు చెప్పాడంటే..
LB Sriram: ఆ సినిమాకు నా టాలెంట్ వాడొద్దని ఉపేంద్ర అన్నాడు.. ఆయన ఎందుకు చెప్పాడంటే..
LB Sriram: ప్రముఖ నటుడు, రచయిత ఎల్.బి. శ్రీరామ్ తన కెరీర్లో ఎదురైన ఒక విచిత్రమైన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా దర్శకుడు ఉపేంద్ర 'ఓంకారం' సినిమా సమయంలో తన టాలెంట్ని వాడొద్దని ఎందుకు కోరారో ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. ఆ వివరాలు ఇలా..
ఎల్.బి. శ్రీరామ్ అనుభవాలు..
ఎల్.బి. శ్రీరామ్ చిరునవ్వు వెనుక దశాబ్దాల సినిమా అనుభవం దాగి ఉంది. ఆయన కేవలం హాస్యనటుడు మాత్రమే కాదు, ఒక సున్నితమైన మనసున్న రచయిత. తన కెరీర్ మొదట్లో ఎన్నో కష్టాలు చూసినా, రచనపై ఉన్న మక్కువతో ఎదిగారు. ఉపేంద్ర వంటి విలక్షణ దర్శకులతో పనిచేయడం తనకంటూ ఒక కొత్త కోణాన్ని పరిచయం చేసిందని ఆయన చెబుతుంటారు. రచయితగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న శ్రీరామ్, నేటి తరం రచయితలకు ఒక పాఠ్యపుస్తకం లాంటివారు. ఆయన మాటల్లో ఎప్పుడూ ఒక రకమైన వినయం, ఆత్మీయత ఉట్టిపడుతుంటాయి.
దర్శకుడు ఉపేంద్ర విలక్షణ శైలి
ఉపేంద్ర అంటేనే ఒక వింత, ఒక విభిన్నమైన ఆలోచనా ధోరణి. ఆయన రాసే స్క్రిప్టులు, తీసే సినిమాలు అప్పటి సమాజానికి చాలా కొత్తగా ఉండేవి. 'ఓంకారం' సినిమా సమయంలో ఆయన ఎల్.బి. శ్రీరామ్ని కోరిన వింత కోరిక ఆయన విజన్ని తెలియజేస్తుంది. తన మనసులో ఉన్న భావం ప్రేక్షకుడికి సూటిగా చేరాలనే పట్టుదల ఆయనలో ఉండేది. రచయితకు స్వేచ్ఛనిస్తూనే, తను అనుకున్న 'ఫ్లో' మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం ఆయన ప్రత్యేకత. అందుకే ఆయన సినిమాలు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా చర్చనీయాంశంగా మారుతుంటాయి.
ఓంకారం సినిమా ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్
నటుడు రాజశేఖర్ కెరీర్లో 'ఓంకారం' ఒక ప్రత్యేకమైన సినిమా. అంతకుముందు వరకు ఎంతో క్లాస్ గా, పద్ధతిగా కనిపించిన ఆయన, ఈ సినిమాలో పూర్తి భిన్నమైన గెటప్ లో కనిపించారు. దీని వెనుక రచయిత ఎల్.బి. శ్రీరామ్ సహజమైన మాటల ప్రభావం ఎంతో ఉంది. ఉపేంద్ర చెప్పిన 'రా'(Raw) థీమ్ ని శ్రీరామ్ తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా మార్చారు. ఇద్దరు దిగ్గజాలు కలిసి పని చేస్తే అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమా నిరూపించింది. కన్నడలో సెన్సేషన్ సృష్టించిన ఈ కథను తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరించడానికి ఈ మేకింగ్ స్టైలే కారణం. నేటికీ ఈ సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంటాయి.
రచయిత, దర్శకుడి మధ్య సమన్వయం
సినిమా రంగంలో ఒక రచయితకు, దర్శకుడికి మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ ఉంటేనే అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ఎల్.బి. శ్రీరామ్, ఉపేంద్ర గురించి చెబుతున్నప్పుడు వారి మధ్య ఉన్న ఆ పరస్పర గౌరవం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఒక హోటల్ రూమ్ లో కూర్చుని, మూడు రోజుల్లోనే మొత్తం స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేయడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. అది కేవలం ఇద్దరి మధ్య ఉన్న క్లారిటీ వల్లనే సాధ్యమైంది. "నా టాలెంట్ వాడొద్దు" అన్న మాటను శ్రీరామ్ తప్పుగా తీసుకోకుండా, దర్శకుడి విజన్ కి విలువనివ్వడం ఆయన గొప్పతనం.
అరుంధతి సినిమా అనుభవం
కేవలం ఉపేంద్రతోనే కాదు, క్రాంతి కుమార్ వంటి సీనియర్ దర్శకులతో కూడా శ్రీరామ్ ప్రయోగాలు చేశారు. 'అరుంధతి'(సౌందర్య నటించిన సినిమా) విషయంలో కూడా ఇలాంటి సహజమైన మాటలనే వాడారు. మనం రోజూ ఇంట్లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు ముక్కలు ముక్కలుగా, తడబడుతూ మాట్లాడతాం, కానీ సినిమాల్లో మాత్రం పేజీల కొద్దీ డైలాగులు ఉంటాయి. ఆ కృత్రిమత్వాన్ని తీసేసి, రియలిస్టిక్ గా డైలాగులు రాయడం శ్రీరామ్కి ఇష్టమైన పని.