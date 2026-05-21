- Home
- Entertainment
- Jr NTR House: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంద్రభవనం గురించి తెలుసా.. 25 కోట్లతో డ్రీమ్ హౌస్ నిర్మించుకున్న యంగ్ టైగర్
Jr NTR House: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంద్రభవనం గురించి తెలుసా.. 25 కోట్లతో డ్రీమ్ హౌస్ నిర్మించుకున్న యంగ్ టైగర్
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో ఓ లగ్జరీ ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. రూ.25 కోట్లకు పైగా విలువైన ఈ ఇల్లు.. లగ్జరీగా ఉంటూనే తెలుగింటి సాంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా ఉంటుంది.
13
Image Credit : Instagram
హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో ఖరీదైన ఇల్లు
విశాలమైన స్థలంలో కట్టిన ఈ ఇంటి చుట్టూ అందమైన గార్డెన్, సిటీ వ్యూ కనిపిస్తుంది. వెడల్పైన రోడ్లు, పటిష్టమైన భద్రత నడుమ ఈ ఇల్లు ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.
Add Asianetnews Telugu as a Preferred Source
23
Image Credit : Instagram
ఆధునిక డిజైన్, తెలుగు సంప్రదాయాల మేళవింపు
ఎన్టీఆర్ ఇల్లు ఆధునిక, సంప్రదాయ శైలుల కలయికతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. లోపల ప్రీమియం మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్, టేకువుడ్ ఫర్నిచర్, తెలుగు సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ఆర్ట్వర్క్లు ఇంటికి ప్రత్యేక అందాన్నిస్తాయి. కుటుంబం, స్నేహితులతో సరదాగా గడిపేందుకు ప్రత్యేక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏరియా, హోమ్ థియేటర్ కూడా ఉన్నాయి.
33
Image Credit : Instagram
డిజైనర్ సారా షామ్ చేతిలో కొత్త హంగులు
గతేడాది, ఈ ఇంటికి చేసిన కొత్త ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇంటీరియర్ డిజైనర్ సారా షామ్ ఈ ఇంటిని రీడిజైన్ చేశారు. ఆధునికంగా మారుస్తూనే, ఇంట్లో ఉండే ఆత్మీయతను ఆమె అలాగే నిలిపారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ఆయన భార్య లక్ష్మీ ప్రణతి, వారి పిల్లలతో పనిచేయడంపై సారా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కొత్త లుక్ అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఎన్టీఆర్ కి హైదరాబాద్ అవుట్ స్కర్ట్స్ లోని గోపాలపురంలో 6 ఎకరాల అందమైన ఫామ్ హౌస్ కూడా ఉంది.
Latest Videos