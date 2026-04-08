- Home
- Entertainment
- LB Sriram: సినిమాలు మానేయడానికి అసలు కారణం అదే.. అతడ్ని దేవుడు శిక్షంచాడు.. టాలీవుడ్ నటుడు
LB Sriram: సినిమాలు మానేయడానికి అసలు కారణం అదే.. అతడ్ని దేవుడు శిక్షంచాడు.. టాలీవుడ్ నటుడు
LB Sriram: 33 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానంలో 500 పైగా సినిమాల్లో నటించిన ఎల్.బి. శ్రీరామ్, గత ఆరేళ్లుగా వెండితెరకు దూరంగా ఉండటంపై స్పందించారు. కేవలం ఒకే రకమైన దైన్యమైన పాత్రలకే తనను పరిమితం చేయడంతో..
ఎల్.బి. శ్రీరామ్ అంతరంగం
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో రచయితగా, హాస్యనటుడిగా తనదైన ముద్ర వేసిన వ్యక్తి ఎల్.బి. శ్రీరామ్. 'కోకిల' సినిమాతో రచయితగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టి, 'అమ్మ ఒకటో తారీఖు', 'చాలా బాగుంది' వంటి చిత్రాలతో నటుడిగా శిఖరాగ్రానికి చేరుకున్నారు. అయితే, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన పెద్ద తెరపై కనిపించకపోవడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను ఈ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
గౌరవప్రదమైన పాత్రల కోసమే విరామం:
పరిశ్రమ తనను ఒక బ్రాండ్గా మార్చేసిందని, ప్రతి సినిమాలోనూ కేవలం కష్టాల్లో ఉండే దైన్యమైన పాత్రలనే ఇస్తున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకే రకమైన పాత్రలను చేసి బోర్ కొట్టడం కంటే, ఆత్మతృప్తినిచ్చే పనులు చేయడం మేలని భావించి సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు.
'హార్ట్ ఫిలిమ్స్'గా అభివర్ణిస్తూ..
ప్రస్తుతం తాను చేస్తున్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ను 'హార్ట్ ఫిలిమ్స్'గా అభివర్ణిస్తూ, ఇవి తనకు కళాకారుడిగా పూర్తి సంతృప్తినిస్తున్నాయని తెలిపారు.
గురువు ఈవీవీ సత్యనారాయణ:
తన ఎదుగుదలలో దర్శకుడు ఈవీవీ సత్యనారాయణ పాత్ర మరవలేనిదని, ఆయన లేకపోతే తాను లేనని ఎల్.బి. శ్రీరామ్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈవీవీ మరణం తనకు, పరిశ్రమకు తీరని లోటని పేర్కొన్నారు. అలాగే తన సమకాలికులైన ఎం.ఎస్. నారాయణ, వేణుమాధవ్ వంటి నటులు వరుసగా చనిపోవడం తనను తీవ్రంగా కలిచివేసిందని చెప్పారు.
తిరిగి వెండితెరకు..
ప్రస్తుతం వయసు పెరిగినా (70 ఏళ్లు), తనలో నటుడు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నారని, కేవలం రెండు మూడు సీన్లు ఉన్నా సరే అవి కథలో కీలకమైనవి అయితే తప్పకుండా నటిస్తానని స్పష్టం చేశారు. గడ్డం గీసుకోవడం, రంగు వేసుకోవడం వంటివి కేవలం అవసరానికే అని, తన సహజత్వాన్ని దాచడం తనకు ఇష్టం లేదని చెప్పుకొచ్చారు. మంచి టెక్నికల్ వేల్యూస్ ఉన్న పాత్రల కోసం తాను ఇప్పటికీ సిద్ధంగా ఉన్నానని డైరెక్టర్లకు క్లారిటీ ఇచ్చారు.