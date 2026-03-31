- LB Sriram: కోటను నమ్ముకుని ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను.! కానీ సాయం అడిగితే.. ఆయన అన్నది ఇదే
LB Sriram: ఎల్బీ శ్రీరామ్ తన సినీ ప్రస్థానంలోని కీలక మలుపులను వివరించారు. కోట శ్రీనివాసరావుతో అనుబంధం, 'ఆ ఒక్కటి అడక్కు', 'అమ్మో ఒకటో తారీఖు' వంటి సినిమాల విశేషాలు, రచనలో విలువల గురించి ఆయన పంచుకున్న ఆసక్తికర విషయాలు..
కోట శ్రీనివాసరావుతో అనుబంధం
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు, రచయిత ఎల్బీ శ్రీరామ్. నాటక రంగం నుంచి వెండితెరకు ఎదిగిన ఆయన, ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన అనుభవాలను, ఆలోచనలను పంచుకున్నారు. ఎల్బీ శ్రీరామ్, కోట శ్రీనివాసరావు ఇద్దరూ నాటక రంగం నుంచి వచ్చినవారే. కోట తన నాటకాల్లో నటించేవారని, ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య మంచి పరిచయం ఉండేదని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ప్రారంభ దశలో కోటని కలిసినప్పటికీ, కొన్ని కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ వల్ల ఆశించిన స్థాయిలో సహాయం అందలేదని, అయితే అది ఎవరి తప్పు కాదని ఆయన వివరించారు.
రచనలో జీవం ఉండాలి
కేవలం నవ్వించి వదిలేసే సినిమాల కంటే, కథలో 'జీవం' ఉండాలని ఎల్బీ శ్రీరామ్ అభిప్రాయపడ్డారు. శవానికి పట్టుచీర కట్టినంత మాత్రాన జీవం రాదని, బలమైన భావోద్వేగం ఉన్న కథలే ప్రేక్షకులకు చిరకాలం గుర్తుండిపోతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మర్చిపోలేని చిత్రాలు
తాను రచయితగా చేసిన 'ఆ ఒక్కటి అడక్కు', నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చిన 'అమ్మ ఒకటో తారీఖు' సినిమాలు తన జీవితంలో చాలా గొప్పవని ఆయన తెలిపారు. 'అమ్మ ఒకటో తారీఖు' సినిమాలోని మిడిల్ క్లాస్ కష్టాలు సమాజంలోని మెజారిటీ ప్రజలకు కనెక్ట్ అయ్యాయని, అందుకే అది అంత పెద్ద విజయం సాధించిందని వివరించారు.
క్యారెక్టరైజేషన్, మానరిజమ్స్
ఒక సినిమాలో ప్రతి పాత్రకు ఒక మానరిజం ఉండటం అనేది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని, అయితే అది రచయిత ప్రావీణ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. పిసినారితనం లాంటి క్యారెక్టరైజేషన్లను రేలంగి ఒకలా చేస్తే, కోట శ్రీనివాసరావు మరొకలా అద్భుతంగా పండించారని ఉదాహరణలతో వివరించారు.
సొంత ఊరు - ఒక ఎవర్ గ్రీన్ సినిమా
తాను నటించిన 'సొంత ఊరు' సినిమా ఆర్థికంగా ఎంత వసూలు చేసిందనేది పక్కన పెడితే, ఒక గొప్ప తాత్వికత ఉన్న సినిమాగా దాన్ని తాను ఎప్పుడూ గౌరవిస్తానని ఎల్బీ శ్రీరామ్ తెలిపారు. ఆ సినిమాలో ఆయన పోషించిన దిగ్లామరైజ్డ్ క్యారెక్టర్ ఒక ఫిలాసఫర్ లాగా సమాజంలోని అశాశ్వతమైన విషయాలను ప్రశ్నిస్తుందని గుర్తు చేసుకున్నారు.