LB Sriram: మేడమ్ మూవీలో ఛాన్స్ ఇవ్వమని రాజేంద్రప్రసాద్ ఇంటికి వెళ్తే.. అయన ఏం చెప్పారంటే..
LB Sriram: ప్రముఖ నటుడు, రచయిత ఎల్.బి. శ్రీరామ్ తన సినీ ప్రయాణంలోని అరుదైన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఉపేంద్ర దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఓంకారం' సినిమాకు డైలాగ్స్ రాసిన విధానం, రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇంటికి వెళ్లి ఛాన్స్ అడిగిన సందర్భం గురించి ఆయన వివరించారు.
ఎల్.బి. శ్రీరామ్ సినీ జ్ఞాపకాలు
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో రచయితగా, నటుడిగా ఎల్.బి. శ్రీరామ్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేశారు. ముఖ్యంగా కామెడీ, ఎమోషనల్ సీన్స్ రాయడంలో ఆయన దిట్ట. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన తన కెరీర్ లోని కొన్ని మర్చిపోలేని సంఘటనలను గుర్తు చేసుకున్నారు.
రీమేక్ సినిమాల సవాల్:
రీమేక్ సినిమాలకు రాయడం అనేది స్ట్రైట్ సినిమాల కంటే చాలా కష్టమైన పని అని ఎల్.బి. శ్రీరామ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఒరిజినల్ సినిమాలోని భావాన్ని దెబ్బతీయకుండా, తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా మార్పులు చేయడం ఒక పెద్ద రిస్క్ తో కూడుకున్న పని. ఎంత కష్టపడి రాసినా, ప్రేక్షకులు దానిని ఒరిజినల్ లోనే ఉండి ఉంటుందిలే అని భావించడం వల్ల రచయితకు తగిన గుర్తింపు లభించదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఉపేంద్ర 'ఓంకారం' - ఒక విభిన్న అనుభవం:
కన్నడ సెన్సేషన్ ఉపేంద్ర దర్శకత్వంలో రాజశేఖర్ హీరోగా వచ్చిన 'ఓంకారం' సినిమాకు ఎల్.బి. శ్రీరామ్ డైలాగ్స్ రాశారు. అయితే, ఉపేంద్ర ఆయనకు ఒక వింత కండిషన్ పెట్టారు.
మూడు రోజుల్లోనే స్క్రిప్ట్ పూర్తి
"మీ టాలెంట్ నాకు ఈ సినిమాకు వద్దు, కేవలం నా భావాలకు తెలుగు రూపం ఇవ్వండి" అని కోరారు. ఉపేంద్ర ఇంగ్లీష్ లో డైలాగ్ చెబితే, శ్రీరామ్ వెంటనే దానికి తెలుగు అనువాదం ఇచ్చేవారు. ఇలా కేవలం మూడు రోజుల్లోనే పూర్తి స్క్రిప్ట్ సిద్ధమైందని ఆయన తెలిపారు.
రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇంటికి వెళ్లి అవకాశం కోరడం:
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సంగీతం శ్రీనివాసరావు దగ్గర పనిచేయాలనేది శ్రీరామ్కి చిరకాల కోరిక. రాజేంద్ర ప్రసాద్ స్వయంగా నిర్మించిన 'మేడమ్' సినిమాకు సంగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకుడు కావడంతో, అవకాశం కోసం శ్రీరామ్ నేరుగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇంటికి వెళ్లారు. అప్పటికే పేరున్న రైటర్ అయిన శ్రీరామ్ ఇలా వచ్చి అడగడం చూసి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆశ్చర్యపోయారని, వెంటనే అవకాశం కల్పించారని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.